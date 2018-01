Scuola, sciopero delle maestre alla riapertura

È il giorno dello sciopero delle maestre in tutta Italia. A Roma la manifestazione è iniziata stamattina in viale Trastevere, davanti al ministero dell’Istruzione, dove gli insegnanti hanno gridato: “Contro la sentenza noi facciamo resistenza”. Bandiere, striscioni, slogan: i manifestanti hanno poi provato a proseguire, ma un cordone di polizia gliel’ha impedito. Le proteste sono proseguite pacificamente. Secondo i Cobas 20mila insegnanti precari hanno incrociato le braccia e 5mila di loro hanno dato vita al corteo.

L’agitazione, con blocchi del traffico davanti agli uffici scolastici regionali, ha riguardato molte città. A Torino, dove secondo i sindacati è in sciopero una maestra su due, circa un migliaio di insegnanti provenienti da tutto il Piemonte ha marciato in corteo per le vie del centro. A Bologna è andato in scena un sit-in con duecento maestre; a Milano hanno manifestano 500 insegnanti. “Lotteremo sino alla fine”, hanno gridato 300 insegnanti di Cagliari. A Genova il corteo è stato aperto da alcuni bambini che hanno portato uno striscione con scritto “Non toccate le nostre maestre”.

L’astensione coinvolge in particolare la scuola materna statale e la primaria e riguarda la vicenda delle maestre con il diploma magistrale – circa seimila in questa situazione – assunte con riserva e che, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, devono tornare a fare le supplenti. Ma sono 43.600 i diplomati magistrali depennati dai giudici dalle graduatorie ad esaurimento, il canale per arrivare a una cattedra di ruolo. Insomma, la vicenda coinvolge migliaia di insegnanti: si stima il 30% delle adesioni allo sciopero. E comunque ci saranno disagi nelle scuole, alla ripresa dopo la pausa natalizia. A indirlo è stato il sindacato Saese, con Anief e Cub e altre sigle minori. I Cobas partecipano. Solidale con le maestre il segretario della Lega Matteo Salvini: “La riforma della

La protesta di insegnanti di Rimini

· I SINDACATI ANIEF, CUB, COBAS: RECORD DI ASTENSIONI

“Ci sarà un record di adesioni per il primo sciopero dell’anno, che nello specifico riguarda i diplomati delle magistrali – spiega Marcello Pacifico, voce di Anief – le famiglie si accorgeranno cosa vuol dire perdere il maestro del proprio figlio, dopo diversi anni, per colpa di una sentenza che non doveva neanche essere pronunciata”. “Molti e molte di loro hanno avuto nomine annuali dalle Gae, in diversi sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un’interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza fascia” sostiene Cobas

· FEDELI: “CONVOCHEREMO LE PARTI DOPO PARERE AVVOCATURA”

“Rispetto le persone che oggi sono mobilitate, ma la scelta che il Miur ha fatto immediatamente dopo la sentenza del Consiglio di Stato è stata quella di chiedere all’Avvocatura generale dello Stato la corretta interpretazione e attuazione di quella sentenza, perché se sicuramente quella sentenza parla al futuro delle sentenze che riguardano i diplomati magistrali, bisogna saper distinguere le diverse tipologie pregresse in essere”. Così a margine di un evento a Roma, la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli a proposito del sit-in di questa mattina delle insegnanti della primaria e dell’infanzia al Miur. “Appena l’Avvocatura dello Stato ci risponderà convocheremo le parti e troveremo le soluzioni equilibrate per i diversi interessi in campo e per le diverse situazioni in essere. Il Miur si muove con grande equilibrio, con grande

