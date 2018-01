Usa: incendio alla Trump Tower, fiamme sul tetto del grattacielo

Un incendio è divampato nella Trump Tower, nel centro di New York, e del fumo nero si sta levando verso il cielo. Secondo la Fox News, l’incendio si è sviluppato sul tetto del grattacielo sulla Quinta strada. Non ci sono feriti né sono state necessarie evacuazioni.Lo riferiscono i media locali citando le autorità, secondo le quali la situazione è sotto controllo. I Vigili del fuoco sono già intervenuti per spegnere le fiamme. Al momento, non si conoscono le cause dell’incendio. Ieri il presidente Donald Trump ha lasciato la residenza a Camp David ed è tornato a Washington alla Casa Bianca.

