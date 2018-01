S&P, ok Italia: si è unita al ballo della ripresa

Il Portogallo segna una crescita “spettacolare” e un'”altra buona notizia è che gli italiani si sono uniti al ballo con il ritorno della ripresa”: lo ha detto il capo economista per l’Europa di S&P global, Jean-Michel Six, presentando le prospettive macro-economiche a Parigi. Six ha poi ricordato che il “Pil italiano è ancora al di sotto di quello del 2007 ma in ogni caso ci sono segni di ripresa

