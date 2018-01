Trasporti a rischio a Roma, venerdì di sciopero 24 ore, ztl aperte

Venerdì sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb. Lo sciopero prevede le consuete fasce di garanzia. Il servizio sulla rete Atac (bus, tram, metro, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) non sarà garantito: sulle linee notturne (linee da N1 a N28 e per la fascia 0.01-5.30 linea 913) nella notte 11/12 gennaio; dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno.Nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, montascale, ascensori. Non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac. Nella stessa giornata sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Fast e Usb, per la società RomaTpl.Servizio non garantito dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Le Zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno attive. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli sprovvisti di permesso.

Garante, stop Atac domani a Roma rispetta regole – Con riferimento allo sciopero del trasporto pubblico locale del personale Atac a Roma di domani 12 gennaio, l’Autorità di garanzia per gli scioperi comunica che, allo stato, questo risulta formalmente proclamato nel rispetto delle regole previste dalla legge e dalla disciplina di settore. Va, inoltre, ricordato – si legge in una nota – che si tratta della prima astensione dopo il 10 novembre, dal momento che tutti gli scioperi proclamati successivamente a tale data sono stati oggetto di rinvio e/o di precettazione, grazie ad un lavoro di stretta collaborazione istituzionale tra l’Autorità e la Prefettura ed anche al senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali nei giorni precedenti le festività natalizie che accogliendo gli inviti a differire le agitazioni, hanno scongiurato notevoli disservizi ai cittadini ed utenti del servizio.

