La guerra per Roma

La situazione ha dell’incredibile, del paradossale. Con tutti i guai che abbiamo a livello nazionale e locale invece di trovare una comunione di intenti e di creare una santa alleanza per trovare vie d’uscita i politici si picchiano tra loro senza pietà illudendosi di stendere l’avversario e di ricavarne suffragi sufficienti per vincere. Vincere sulle macerie, naturalmente. Come se la gente non si rendesse conto e non capisse. E’ scoppiata la guerra per Roma, il premier contro il sindaco, il ministro contro il Campidoglio. Con una violenza inaudita. L’obiettivo dichiarato del Pd è di dimostrare – con una mossa che ha il sapore della disperazione – che il Movimento Cinque Stelle non è in grado di governare Roma, e quindi, per la proprietà transitiva, non è in grado di governare l’Italia. Mai il Pd era stato così debole, mai i grillini erano stati così forti. Ma si può pensare di mandare a picco la capital

