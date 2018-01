I ragazzi di Amici puliranno le strade di Roma

Una bravata notturna a quattro allievi di Maria De Filippi è costata cara. Tre ballerini, Vittorio, Nicolas, Filippo e un cantante, Biondo, sono stati sospesi a partire dalla trasmissione andata in onda oggi sabato 13 gennaio. Potranno rientrare solo superando un esame molto difficile

Quattro ragazzi di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5, Vittorio, Nicolas, Filippo (ballerini) e Biondo (il cantante) sono stati temporaneamente sospesi dalla scuola. All’inizio sembrava addirittura che fossero stati espulsi senza passare per il via, come si dice. Invece dopo quaranta minuti circa nel primo pomeriggio è arrivata la rettifica dall’ufficio stampa della De Filippi. No, i quattro ragazzi non saranno espulsi ma da questo momento sono sospesi. Questo il comunicato: «Di fronte ad alcuni accadimenti avvenuti nel residence dove alloggiano i ragazzi di “Amici”, riassumibili sostanzialmente nel reiterato non rispetto del regolamento da loro sottoscritto in sede di accesso alla scuola, la produzione decide di adottare un provvedimento “socialmente utile”: i ragazzi si mettono a disposizione del Comune di Roma per aiutare a ripulire, notte tempo, le strade della capitale. Maria De Filippi durante la puntata oggi in diretta spiega che quello che è avvenuto nei giorni precedenti, non solo è contro il regolamento, ma è anche tanto irrispettoso di tutti gli insegnamenti e i valori con cui i ragazzi sono chiamati a formarsi nella scuola di “Amici”. Insegnanti, professionisti, coreografi, produttori musicali, autori e artisti che compongono la squadra di lavoro, e che solo “Amici” tra i talent, offre a chi partecipa, sono infatti un valore a cui non si può rispondere con totale noncuranza del rispetto delle regole chieste in cambio».

Ad “Amici” non si scherza più, scrive il sito Dagospia che chiama Maria “La sanguinaria”, immaginiamo per la sua severità nei confronti degli allievi della sua scuola. Il cantante Biondo si è assunto tutta la responsabilità di aver organizzato un “festino” notturno. Gli insegnanti all’unanimità avevano deciso inizialmente prima per l’espulsione immediata con possibilità però di sostenere un esame di riammissione particolarmente duro, poi hanno cambiato opinione con la sospensione. La De Filippi non ha voluto rivelare al pubblico esattamente i contorni di quanto accaduto perché a suo dire “al pubblico non interessa”. Tutta la scuola è stata punita: faranno i netturbini per le strade di Roma.

Per il rientro dei quattro ragazzi Maria ha voluto però essere chiara. «Sì, avranno la possibilità di sostenere un esame di riammissione con quattro coreografie nuove e diverse, stesso discorso per Biondo che dovrà cantare cover lontane dal suo stile. Prego i colleghi di non essere clementi perché i ragazzi devono dimostrare di meritare il posto». I quattro ragazzi hanno poi abbandonano subito lo studio, gli altri aiuteranno i netturbini che «si fanno una mazzo così», come ha detto la De Filippi, a ripulire le strade di Roma.

Ti potrebbero interessare anche: