Il pericolo numero uno, Berlusconi

IL cav è di nuovo nei guai, basta un articolo (ispirato?) della Stampa sulla vendita del Milan che lascia intendere ci siano sotto cose chiare per far scattare la trappola. La Procura indaga, guarda caso quando il centro destra resuscitato da Berlusconi sembra in grado di travolgere Matteo Renzi e i suoi. Vero, falso, in questo momento poco importa. Però adesso c’è una nuova ipoteca sugli sviluppi della politica italiana. Silvio Berlusconi può essere simpatico o antipatico, può essere il peggiore degli uomini, spregiudicato, spregevole disprezzabile, eccessivo in tutto e per tutto; o l’uomo più amato degli italiani, liberal, generoso, illuminato. A ognuno libertà di valutazione e di giudizio. Non c’è neanche bisogno di una valutazione oggettiva, fredda, razionale. Si può anche reagire di pancia. E’ un uomo che ha segnato un’epoca, che ha condizionato l’Italia e gli italiani nel bene e nel male. Ma è sempre e comunque colpevole di tutto, è sempre il “cattivo” per eccellenza, il pericolo numero uno? Possibile che non ne faccia una giusta e che si metta sempre nei guai con la giustizia? Domande alle quali è difficile rispondere. Quel che è certo è che ogni volta che il Cavaliere sta per intraprendere una mossa scatta inevitabilmente la tagliola della magistratura. Quella che lui definisce “comunista” e che non gli dà tregua da decenni per i motivi più disparati. Qualcuno la chiama giustizia ad orologeria e qualcuno dice che i poteri forti, più o meno occulti, esistono e colpiscono duro. E’ una vendetta, un siluro telecomandato? Tutto è possibile. La giustizia italiana è pericolosa. Su questo non ci sono dubbi

