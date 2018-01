Il Real Madrid ha 400 milioni per ingaggiare Neymar

Il Real Madrid ha preparato un investimento di 400 milioni per ingaggiare Neymar nella prossima estate. Secondo il quotidiano Marca, l’ingaggio dell’asso brasiliano è considerato fondamentale, sia a livello agonistico sia economico, una priorità assoluta nella strategia della fase di mercato che scatterà il primo luglio. Secondo Marca, gli ultimi insuccessi della squadra guidata da Zinedine Zidane avrebbero convinto la digigenza del club castigliano a puntare con decisione su un calciatore in grado di fare davvero la differenza. Come il fuoriclasse del PSG, appunto. A Madrid sono consapevoli delle difficoltà legate all’acquisto del cartellino di Neymar, ma intende “agire con rispetto totale e assoluto”. Se effettivamente il Real Madrid ingaggiasse Neymar, per il Barcellona sarebbe un brutto colpo.

Ti potrebbero interessare anche: