E meno male che Silvio c’è

Slogan copiato ed abusato. Ma attuale ed efficace, meno male che Silvio (Berlusconi) c’è a dare un senso a questa campagna elettorale e a questa difficile e disperante stagione politica. Si è presentato nel salotto televisivo delle sue aziende, davanti al pubblico domenicale di Barbara d’Urso e ha stracciato gli avversari, a dispetto della sua veneranda età. I segni del tempo ci sono tutti, ma la lucidità e la capacità di comunicare sono intatte, beato lui. Quanto veleno, quando odio e quanta ironia su di lui. Ma se la gente, quella normale, non ideologizzata, lo ascolta ancora e capisce il suo messaggio, significa che al di là dei processi, delle polemiche, delle vicende personali e giudiziarie Silvio Berlusconi è ancora un leader carismatico e un nemico temibile. Inutile mettere in fila le sue parole d’ordine e le sue promesse elettorali, il suo programma. I grandi nemici sono i grillini, li ritiene più pericolosi ancora dei post-comunisti. Renzi, Bersani, Gentiloni, Grasso, D’Alema non gli fanno più paura, si sono rottamati da soli. Di Maio e Grillo, pur nella confusione dei loro messaggi, hanno dalla loro i giovani e una fetta di opinione pubblica che sente prepotente il bisogno di cambiare, costi quel che costi. Il Cavaliere si propone come argine e cavalca con rinnovato entusiasmo la avanzata del centro destra nel paese, la sente scorrere sotto i suoi piedi e sa di essere l’uomo più rappresentativo di uno schieramento che avanza in ordine sparso senza la guida di un vero capo. In questi giorni le televisioni ospitano tutti i protagonisti della campagna elettorale e nessuno dimostra la classe, la sicurezza, la chiarezza che Berlusconi ha dimostrato davanti a Barbara d’Urso. I suoi alleati ne temono l’esuberanza senile e appaiono apertamente infastiditi dall’essere comunque personaggi di seconda fila. Matteo Salvini ha fatto passi da gigante, è amato dai conduttori dei talk show forse più che dalle folle e le vicende lombarde (vedi caso Maroni) sono suonate come un sinistro campanello d’allarme per la sua leadership nella Lega. Serve un collante per portare a buon fine l’onda di consensi che l’Italia moderata sta facendo crescere secondo i sondaggi. Meno male che Silvio c’è.

