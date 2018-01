Milano, esplode un appartamento a Sesto San Giovanni, sei feriti: evacuata palazzina

Un’esplosione, le cui cause sono ancora da verificare, ha distrutto l’ultimo piano di un edificio a Sesto San Giovanni, nel Milanese. E’ avvenuto intorno alle 5 del mattino in via Villoresi: coinvolti due nuclei familiari, 6 i feriti, cinque in un appartamento e uno in un altro. Nella mattinata, mentre i vigili del fuoco stavano mettendo in sicurezza la zona, è avvenuto un secondo crollo di calcinacci.

