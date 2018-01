SICUREZZA/ Spari a Monteverde, è allarme tra i residenti

Con decine di cartelli affissi in strada nel quartiere Colli Portuensi, una famiglia di residenti ha denunciato un fenomeno che, se vero, sarebbe estremamente preoccupante: nella notte di Capodanno un colpo di pistola avrebbe colpito la loro finestra, scheggiandola senza per fortuna procurare danni alle persone. Del fatto, secondo quanto descritto, è stata interessata la Polizia scientifica che avrebbe trovato i resti di un proiettile. Questa denuncia va ad aggiungersi alle numerose altre già fatte nei giorni scorsi, contribuendo a determinare un clima di paura nel quadrante di Monteverde. Il quartiere è tornato indietro di anni, e ha bisogno di un’attenzione da parte delle Istituzioni affinchè sia garantita la sicurezza e la legalità. Chiediamo un vertice urgente delle Forze di sicurezza, insieme con il Sindaco Raggi e il Prefetto di Roma, per dare risposte immediate al territorio.

Così in una nota Fabrizio Santori, consigliere regionale di Fratelli d’Italia

