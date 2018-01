DIETRO I FATTI/ La lezione del “Mercato Centrale”

Torniamo sulla clamorosa (temporanea) chiusura del “Mercato Centrale”, la megastruttrura aperta alla Stazione Termini sull’onda del successo dell’omologo esercizio fiorentino. Spifferi, polemiche, veleni. C’è qualcosa di poco chiaro? I motivi dello stop apparentemente sono chiari e indiscutibili, dopo alcune ispezioni dei funzionari della Asl del centro storico, la Roma1, seguiti dagli “ammonimenti” di rito, un ulteriore controllo avrebbe riscontrato il ritardo nelle operazioni di messa a norma. Da qui il provvedimento, che certamente in quel particolare contesto ha fatto notizia. Il titolare dell’esercizio fa ammenda sui giornali, riconosce di aver sottovalutato la questione e di aver fatto provvedere in tempi leggermente sfalsati rispetto al diktat della Asl. Pare che sia robetta, a leggere i giornali, tanto è vero che si sta provvedendo in tempi strettissimi. Pare che non si tratti di mancanze igienico sanitarie ma solo tecniche, come il mancato uso di vernici per la porosità di mensole e pavimento nei magazzini e la preparazione dei carciofi in un corridoio aperto ai clienti. Sia chiaro, se queste sono le regole del gioco vanno rispettate fino in fondo. Quelle regole (ed altre) avranno una precisa ragion d’essere. Si racconta di una sanzione di duemila euro ad un ristoratore di Prati per un lucchetto di un frigorifero lasciato aperto, e di tanti aneddoti simili. Gli esercenti si ritengono vessati, taglieggiati e forse qualche ragione ce l’hanno. Ma è anche vero che nella media il rispetto per le norme igieniche in tanti, troppi locali, è approssimativa e in effetti – lo raccontano le cronache quotidiane – le sanzioni fioccano. Siamo su un terreno scivoloso e le associazioni degli esercenti da tempo cercano di stabilire con il Campidoglio una nuova gabbia normativa che assicuri efficienza, pulizia e nel contempo non esponga chi lavora nella ristorazione ad una sorta di “politica” del ricatto. Ma pare che il dialogo non funzioni. Quante altre operazioni tipo “Mercato Centrale” ci vorranno?

