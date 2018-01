Figc, Lotito rinuncia a candidarsi

Lotito si è arreso e ha rinunciato a presentare la sua candidatura. Il presidente della Lazio si è chiamato fuori non avendo trovato i voti necessari. Solo 10 club di A e 11 di B erano pronti ad appoggiarlo. Avrebbe invece avuto bisogno di almeno altri 2 club, 1 per campionato, cioè di arrivare rispettivamente a 11 e 12. I candidati, insomma, rimangono 3: Gravina, Sibilia e Tommasi. Si sfideranno il prossimo 29 gennaio quando sarà eletto l’erede di Tavecchio. «Non ho i numeri? Ho numeri importanti…» si e limitato a dire Lotito all’Ansa. Agli amici con i quali ha cenato ha però chiarito la sua posizione: «Mi ero convinto a scendere in campo, ma ci sarebbero state troppe conseguenze per la mia società. E io questo non lo voglio».

