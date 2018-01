Salvini: tassare la prostituzione, riaprire le case chiuse

«Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le case chiuse. Ne sono sempre più convinto». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.

«Escludo governissimi, inciuci o minestroni col Pd e coi 5 Stelle», aveva assicurato oggi il leader della Lega conversando con i giornalisti a Montecitorio.

«Ancora non abbiamo deciso quando vederci. Oggi è lunedì, contiamo di farlo entro la settimana ma non l’abbiamo ancora stabilito», ha poi afferma Salvini a chi gli chiedeva del vertice con gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Il leader della Lega ha confermato poi che domani si riunirà nuovamente il gruppo di lavoro dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra sulle candidature: «Sì partono loro – ha spiegato – e poi chiudiamo noi nel fine settimana, tranne che non ci siano altre questioni».

Pier Ferdinando Casini candidato del Pd a Bologna? «Mi verrebbe voglia di candidarmi a Bologna», ha poi risposto con un sorriso Salvini. «Penso che gli italiani chiedano coerenza, lo ribadirò agli alleati: imbarcare chi ha governato per anni con la sinistra non porta voti ma fa perdere voti e coerenza», ha aggiunto rispondendo a chi gli chiede delle candidature di Maurizio Lupi e Flavio Tosi nella coalizione di centrodestra.

«Ho in testa le mie liste e già questa settimana annuncerò nomi importanti, candidature importanti, che renderanno chiaro come la Lega sia un movimento in crescita e diverso dagli altri. Che gli altri si facciano le loro liste che noi ci facciamo le nostre», ha detto ancora Salvini.

