‘Sfregio tuo figlio con acido’,arrestato

Ha tentato di estorcere 5000 euro ad una madre minacciandola di deturpare il volto del figlio minore con dell’acido. Per questo un italiano 25enne con piccoli precedenti è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione dai Carabinieri della Compagnia di Este.

