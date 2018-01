VENEZIA, carnevale a numero chiuso

Sarà diffuso, sulla falsariga delle Città in Festa. E con un focus ancora maggiore sulla sicurezza. Aprirà i battenti sabato 27 gennaio l’edizione 2018 del Carnevale di Venezia, come di consueto con uno degli spettacoli più suggestivi dell’intera kermesse lagunare, la Festa Veneziana sull’Acqua, che convoglierà sul rio di Cannaregio gli occhi e la presenza di migliaia di spettatori. È proprio in virtù della mole di gente che sin dal primo giorno si riverserà in laguna che l’amministrazione comunale, in collaborazione con le forze dell’ordine, sta mettendo a punto il piano per la sicurezza, che potrebbe vedere l’area di San Marco diventare off limits nel caso in cui si raggiunga un certo numero di persone. “Il limite sarà stabilito dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha puntualizzato il capo di gabinetto, Morris Ceron.

E’ possibile, anzi è probabile, che sarà sperimentato qualche tecnologia per contare gli ingressi in area marciana e in altre zone “calde” del centro storico. L’intento è di avere contezza dei flussi in tempo reale: “I cittadini sappiano che per gli eventi principali devono arrivare per tempo, altrimenti potrebbero non aver la possibilità di entrare – ha continuato Ceron – le forze dell’ordine saranno titolate a limitare gli accessi in caso di necessità”.

Ma non ci sarà solo la sicurezza a tenere banco: Carnevale è soprattutto tradizione, cultura e divertimento. Oltre che sinonimo di sorprese: su una di queste aleggia un certo mistero. Si trattà dello “svolo” dal campanile di San Marco dell’aquila, previsto domenica 11 febbraio alle 12: “C’è una sorpresa architettata da Renzo Rosso – ha dichiarato il direttore artistico della kermesse, Marco Cattapani – anche a me non l’ha voluta dire”. Alcuni post su Facebook danno già per certo che sarà mister Diesel a lasciarsi andare dal Paron de casa. Si vedrà. Di certo a volare su San Marco sarà anche Elisa Costantini, la bella Maria 2017: “Sarà un’esperienza da brividi”, ha commentato venerdì mattina.

La kermesse sarà sempre sotto il cappello di “Creatum”, ma quest’anno si virerà di più verso i divertimenti, gli spettacoli e la competizione. “Daremo la possibilità ai visitatori di sfidare i campioni della voga – ha continuato Marco Cattapani – In un certo senso quest’anno il Carnevale diventa un circo, avremo anche un tendone a San Marco”. Ci saranno strutture circensi anche in terraferma, le stesse utilizzate per il film ‘La Strada’ da Fellini. Quello che verrà a mancare rispetto alle passate edizioni sarà la presenza contemporanea di più artigiani: “Per questioni di sicurezza abbiamo dovuto restringere lo spazio – ha continuato Cattapani – Mostreranno le loro capacità uno alla volta, forse sarà anche più spettacolare”. Tutta la “macchina” del Carnevale costerà 1,2 milioni di euro, con un 15% di flessibilità anche in virtù dei costi per la sicurezza. In aiuto sono giunti gli sponsor, tra cui Red Bull, che ha messo sul piatto 150mila euro e gestirà la parentesi musicale dalle 17 in poi a San Marco. Un matrimonio che da Ca’ Farsetti sperano possa continuare anche per ulteriori occasioni (che non mancano in laguna).

In un Carnevale all’insegna del circense, ci sarà ampio spazio anche per la storia, la cultura e la rievocazione. C’è grande attesa per la ricostruzione storica delle lotte tra nicolotti e castellani. E’ prevista a San Marco: “Se ne ha notizia dal 1100 – ha detto il delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto – La Serenissima non sfavoriva gli scontri, in modo da avere un popolo pronto e agguerrito, quando si trattava di lottare. Chi rimaneva in piedi sul ponte aveva ragione, questa la regola degli scontri. Tra pugni, canne e bastoni. Ed è quello che vedremo quest’anno in piazza San Marco”. L’organizzazione si avvarrà del supporto e contributo di Danilo “Leo” Lazzarini, stuntman e consulente storico Rai, esperto di arti marziali venete. “Creeremo sul palco una tipica situazione da ponte dei pugni, con costumi storici – ha aggiunto Giusto – Ma soprattutto con tecniche di lotta e armi del tempo. Una sfida a suon di ‘cornoler’, tipico bastone veneziano della lotta. E il pubblico sarà coinvolto e andrà a tifare per l’una o per l’altra fazione”.

La prima parte del Carnevale prenderà il via, come detto, con lo spettacolo della Festa Veneziana sull’Acqua, cui farà seguito il tradizionale corteo acqueo delle associazioni remiere, con la collaborazione di Aepe (Associazioni esercenti pubblici esercizi), cui spetterà la gestione degli stand gastronomici in Rio di Cannaregio al termine dell’evento. “Oltre al corteo acqueo – ha specificato il consigliere Giusto – è stata aggiunta una regata femminile, con campionesse, avremo anche l’onore di avere la Maria 2017, Elisa Costantini”. Si tratta di una regata che ha instillato qualche polemica: per la prima volta le donne vogheranno su imbarcazioni tipiche dei maschi, i gondolini. Che saranno privati e non del Comune. “Abbiamo accettato la proposta dell’associazione regatanti di far gareggiare donne su imbarcazioni maschili – ha continuato Giusto – Promuoviamo anche nella polemica, che è positiva, l’agonismo e la voga della veneta”.

Sarà inaugurato sabato 3 febbraio il Carnevale in piazza San Marco, con l’apertura della “Civitas Ludens”, tra botteghe, passerella centrale per gli spettacoli e un’atmosfera circense che pervaderà il salotto della città. L’evento che darà il “via alle danze” sarà la Festa delle Marie, cui seguirà domenica 4 febbraio uno degli eventi “clou” della manifestazione, il volo dell’angelo che vedrà protagonista la “Maria del Carnevale 2017”, Elisa Costantini. Avvolto nel mistero, come detto, lo spettacolo dello “svolo” dell’Aquila, che si terrà domenica 11 febbraio alle 12. Sarà Renzo Rosso l’aquila di quest’anno? Tornano anche gli appuntamenti consueti in piazza, come il concorso per la maschera più bella e gli spettacoli musicali serali, la conduzione dei quali sarà affidata anche per quest’anno alla compagnia Pantakin e al principe Maurice.

