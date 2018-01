Stato contro Stato, l’imputato gode. Le pericolose derive del caso Ragusa

L’ultimo sviluppo del caso Ragusa grida vendetta, quel marito è giudicato colpevole di uxoricidio (appello a marzo) anche se il corpo della moglie non si trova ma un altro tribunale civile gli dà ragione su un ricorso di lavoro e gli consente di andare a lavorare in un Municipio. La legge lo consente, schizofrenie a parte? Un presunto assassino al lavoro presso San Giuliano Terme come impiegato amministrativo al comando della polizia comunale, vigili urbani (senza contatto con il pubblico, dicono dall’amministrazione), e se i parenti della vittima e la comunità si indignano tutto finisce con una alzata di spalle. Tanto ci penserà l’Appello a ristabilire le cose. Ribellarsi è impossibile. E doppiamente pericoloso. Da una parte c’è uno Stato che processa Logli, dall’altro c’è uno Stato che gli dà un posto di lavoro addirittura dentro l’organizzazione pubblica. Sì, siamo di fronte – è evidente – a un caso di irragionevolezza giuridica. In genere se c’è un processo penale a carico di un cittadino, quello ordinario non si apre, non arriva alla sentenza perché si aspetta l’esito del giudizio penale. Nel caso Logli, il giudice civile non poteva non sapere del processo penale perché il caso Ragusa è ormai da cinque anni “coperto” dai media, locali e nazionali. Bisognerebbe chiedere a quel giudice che ha assegnato un posto di lavoro pubblico perché lo ha fatto. Lo Stato non può essere irragionevole ma nel caso di specie rischia di apparire così. L’opinione pubblica non capisce, è smarrita dinnanzi a una giustizia bifronte. Facile dire intervenga il consiglio superiore della Magistratura o il presidente della Repubblica che per la Costituzione ne è il capo. Più difficile mettere in moto effettivamente un ingranaggio burocratico come questo in un momento in cui oggi il Paese è distratto da altro, leggasi elezioni, rinnovo del Parlamento. Ma il caso è ugualmente grave e le istituzioni dovrebbero fare attenzione a quanto emerge dalle decisioni della magistratura, soprattutto quando queste sono palesemente in contrasto con la regola principe che i giuristi chiamano “buon senso”. E qui nel caso Logli-Ragusa possiamo testimoniare che i conti non tornano. Il sorrisetto ironico di Logli, siamo sicuri, dà molto fastidio all’opinione pubblica e a quelle donne vittime di una sistema giuridico che ancora oggi non le tutela da femminicidi, violenze fisiche e psicologiche familiari, ma le umilia. Serve una riforma vera della giustizia, non palliativi di riti e prescrizioni. Che riguardi soprattutto la responsabilità civile dei giudici – finalmente dopo trenta anni di inutili dibattiti – se si vuole una società moderna e non una fragile democrazia.

Giuseppe Cecchini

