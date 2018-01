Lorenzin: “Io candidata alla Regione Lazio? Ipotesi in campo”

“Non c’è niente di deciso, ma stiamo prendendo in considerazione tutte le ipotesi per potere mettere in campo una lista dignitosa e che abbia un programma serio sulla sanità del Lazio”. Lo dice la ministra della Sanità, Beatrice Lorenzin, al termine della registrazione di Porta a Porta, rispondendo a una domanda dei cronisti su un suo impegno diretto per la presidenza della Regione Lazio.

Ti potrebbero interessare anche: