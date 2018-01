Loredana Lecciso, fine dell’amore con Al Bano: colpa di Romina

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati. Lo scrive il settimanale Oggi nel numero in edicola da domani. La Lecciso ha deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato due figli. Il tutto sarebbe scaturito dopo le immagini pubblicate da Romina di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore.

Decisive anche le mancate risposte chiare di Al Bano: mentre un paio di mesi fa aveva dichiarato «Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia», oggi preferisce tagliare corto: «Non voglio entrare in questa bolgia». Secondo OGGI, la decisione della Lecciso è anche a difesa dei figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni, stanno sui social, guardano la tv e leggono i giornali

