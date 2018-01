Olimpiadi invernali, Corea del Nord e Corea del Sud sfileranno insieme alla cerimonia di apertura

Corea del Nord e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo per sfilare insieme in occasione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pyeongcheang, il 9 febbraio prossimo. Lo ha annunciato il ministero per la Riunificazione sudcoreano.

