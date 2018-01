Cile, il cavallo si spaventa all’arrivo della papamobile, la poliziotta cade: il Papa si ferma a soccorrerla

Il Papa rompe il protocollo nella città di Iquique per andare a soccorrere una poliziotta a cavallo disarcionata improvvisamente dall’animale che, non appena ha visto la Papamobile avvicinarsi, si è innervosito andando contro la vettura e facendo cadere la Carabineras. Bergoglio ha dato ordine all’autista di arrestarsi, è sceso dalla vettura e si è chinato sulla poliziotta, mentre accorrevano i medici e una ambulanza. Il cavallo è stato allontanato. L’incidente ha rallentato di una decina di minuti il corteo che si faceva largo tra due ali di folla. Qualche attimo di paura e poi di nuovo il cammino diretto in un santuario per il pranzo con i padri oblati e i vescovi della zona.

Ti potrebbero interessare anche: