Rifiuti, progetti M5S “da blog”: Raggi invia 42 slide. Bacchettata dal Pd



Dopo l’ultimatum del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Campidoglio ha inviato alla Regione Lazio i progetti sugli impianti per lo smaltimento rifiuti. Ma il Pd bacchetta: “Sono solo slide”.

“Ieri sera, come chiediamo da mesi, (e come chiede anche lo stesso Ministero dell’Ambiente) Roma Capitale ci ha inviato della documentazione sul tema impianti e localizzazione degli stessi. Purtroppo non si tratta dei progetti tanto attesi, bensì di 42 slide (22 per l’impianto di Casal Selce + 20 per quello di Cesano) che raccontano la bontà del compostaggio”, scrive in una l’Assessore Regionale ai Rifiuti e all’Ambiente, Mauro Buschini.

Materiale che secondo la Pisana sarebbe inutile al fine di trovare una soluzione pratica per l’emergenza rifiuti della Capitale, tanto che Buschini ha rincarato la dose: “Lo prendiamo come un utile contributo intellettuale, ma rimaniamo in attesa dei veri progetti. Progetti veri, firmati da professionisti abilitati, corredati di tutta la documentazione prevista dalla legge e che Ama ben conosce avendo depositato in Regione, nel 2015, il progetto per l’impianto di compostaggio a Rocca Cencia”.

Il Pd accusa il M5S di prendere sottogamba il problema della “monnezza” romana, tanto da ricordare alla giunta che i progetti non devono essere presentati su blog o social network. “L’amministrazione capitolina presenti subito documentazioni serie e la Regione si attiverà immediatamente per esaminarle ed approvarle celermente. Ma se Roma Capitale continua a pensare che i progetti debbano essere presentati ai blog e ai social network sbagliano, perché Facebook non è abilitato per le autorizzazioni per impianti di compostaggio”, conclude Buschini.

