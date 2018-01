Aggredito su bus da adolescenti, 57enne si difende e ne accoltella uno



Un uomo di 57 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell’autobus della linea 80, a Milano.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, secondo quanto ricostruito il gruppetto di giovani hanno prima offeso e poi colpito con pugni in faccia il passeggero che era a bordo.

A quel punto il 57enne ha estratto dalla tasca un coltellino e ha sferrato un fendente al fianco del minorenne italiano. Il ragazzo non è in pericolo di vita.

Il minorenne accoltellato è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli dove si trova in condizioni non gravi ma in prognosi riservata. Il feritore, l’uomo che ha reagito, è stato accompagnato in ospedale per alcune contusioni al volto, ed è stato denunciato dai carabinieri per lesioni.

