Elezioni 2018 Centrodestra, collegi: accordo. Ecco i numeri della spartizione

A Forza Italia 155 collegi, alla Lega 121, a Fratelli d’Italia 51, alla quarta gamba 21

A Forza Italia 155 collegi, alla Lega 121, a Fratelli d’Italia 51, alla quarta gamba 21. È l’accordo di massima sui collegi uninominali – tenendo insieme i 232 della Camera e i 116 del Senato – raggiunto al tavolo del Centrodestra. A quanto si apprende, la ripartizione – a spanne – è così: Fi potrà schierare un suo candidato nel 45% dei 348 collegi totali, la Lega nel 35%, FdI nel 15%. Il resto, arrotondato per eccesso, alla quarta gamba. Non solo: ci sarebbe l’impegno di Forza Italia a ‘concedere’ qualche altro collegio ai centristi. L’accordo generale va comunque ancora limato nei ‘decimali’ e ‘calato’ sui territori.

“Tutte le forze del Centrodestra nelle sue componenti storiche, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, alle quali oggi si unisce Noi con l’Italia – Udc, hanno firmato il programma di governo che cambierà radicalmente l’Italia”. Con un messaggio su Facebook Silvio Berlusconi ha annunciato l’avvenuto accordo per l’ingresso nella coalizione di Centrodestra di “Noi con l’Italia – Udc”, il partito di Lorenzo Cesa e Raffaele Fitto.

“Il centrodestra adesso è compatto e unito. Abbiamo sottoscritto un programma. Vogliamo portare il nostro contributo liberale e popolare all’interno di questa coalizione. Lo vogliamo fare perché riteniamo fondamentale trasformare quella che al momento è una potenziale vittoria politica del centrodestra in una vittoria che dia stabilità al governo del Paese. Noi con l’Italia – Udc contribuirà in modo decisivo per far si che questo possa realizzarsi”. Lo ha affermarto in una dichiarazione il cooedinatore di Noi con l’Italia- Udc Raffaele Fitto, a seguito dell’intesa con Silvio Berlusconi sul programma del centrodestra.

“Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l’importanza dell’Udc- Noi con l’Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra. Nel giorno in cui si depositano i simboli noi siamo qui a difendere i valori dello scudo crociato”. Lo dichiara Lorenzo Cesa, presidente di Noi con l’Italia.

