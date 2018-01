L’Austria schiera 600 agenti alla frontiera (ma non ci sono migranti)

Altri 600 poliziotti schierati al Brennero e lungo i suoi confini: la politica anti migranti annunciata dal nuovo governo di centro destra di Vienna entra nel vivo. Peter Goldbruger, segretario generale del ministero degli esteri ha annunciato all’agenzia austriaca Apa il «cambio di passo». Il rafforzamento dei controlli di frontiera è stato poco dopo confermato dal ministro degli interni Herbert Kickl. «Abbiamo controlli efficaci, ma il 2015 non si deve ripetere» ha specificato quest’ultimo alludendo alla stagione in cui dal Brennero tentarono di passare verso nord centinaia di immigrati sbarcati in Italia o arrivati al confine attraverso la rotta dei Balcani.

Le nuove misure scatteranno gradualmente entro la metà del 2018. Saranno distaccati agenti attualmente già impegnati nei controlli sulle strade e sui treni. In caso di necessità, saranno allestiti i container e saranno innalzate le recinzioni, già predisposte, per garantire entro 48 ore serrati controlli di confine. La coalizione composta da ultradestra e popolari conferma la politica restrittiva annunciata in campagna elettorale ma in realtà non è la prima volta che Vienna prova a «mostrare i muscoli» nei confronti dei paesi vicini e dell’Italia in particolare. Nel 2016 era stata prevista la costruzione di un check point per controllare tutti i mezzi in transito al Brennero e l’uso anche di mezzi blindati. In realtà è stata realizzata una normale pensilina e i blindati sono rimasti nei depositi. Eventuali controlli ferrei avrebbero infatti paralizzato il traffico commerciale tra Italia e Austria.

A dispetto delle dichiarazioni roboanti, poi, la situazione in questo settore della frontiera alpina è da tempo tranquilla e i passaggi clandestini di migranti si contano in poche decine al mese. Numeri che non hanno scoraggiato Kickl , esponente dell’ala più dura del partito di destra Fpoe e già stretto collaboratore dell’allora leader del partito Georg Haider. Pochi giorni fa aveva infatti suscitato polemiche, parlando della necessità di «concentrare» i richiedenti asilo in centri di assistenza di base. Ora, Kickl smentisce qualsiasi riferimento ai campi di concentramento, rispedendo al mittente il monito arrivato dal presidente della repubblica Alexander Van der Bellen.

