DIETRO I FATTI/ Qualcuno spieghi cosa succede a Farmacap

C’è qualcosa che non dobbiamo sapere su Farmacap? Perché tante voci di corridoio e perché questo impenetrabile muro di gomma? Non è per caso che la Raggi si sta infilando in un altro cul-de-sac dei suoi? Una bella comunicazione aperta ed esaustiva sulla faccenda aiuterebbe tutti, prima di tutto i diretti fruitori del servizio e poi gli stessi personaggi protagonisti. Di una vicenda nella quale si continua a non capire bene quali siano i buoni e quali i cattivi. Il sindaco Raggi poi non ha perso il vizietto di giocare con il cerchio magico e di indurre in tentazione i giornalisti a caccia di pruderie. Era proprio necessario che il giornalista di Repubblica fosse al corrente che il sindaco avesse memorizzato il numero di cellulare dell’allora direttore generale di Farmacap (cacciata, inquisita, fatta a pezzi) Simona Laeng, sotto la voce “non rispondere”? Ora che qualcuno ha fatto la soffiata tutti sono autorizzati a pensare dietro l’atteggiamento della Raggi ci sia sotto qualcosa. A che punto è la questione Farmacap? I grillini non hanno mai messo bene a fuoco la cosa. Non doveva essere venduta? Ma la Laing a quanto pare l’aveva risanata, prima di essere cacciata per via della denuncia dell’allora presidente Stefanori. Denunce di corruzione, mica roba da poco. Peccato che poi la Laing sia stata assolta. Ma intanto era stata fatta fuori. E pensare che lei aveva fatto arrestare il commissario straordinario dell’azienda municipalizzata, accusato di pilotare gli appalti. Il giudice che l’ha assolta ha avuto parole di elogio nei confronti della gestione virtuosa della Laing, il commissario accusatore rischia il processo per calunnia e minacce. Le posizioni appaiono chiare, quella della Raggi no. Perché non doveva rispondere alla dg, (non è chiaro se prima o dopo il licenziamento in tronco)? Dov’è la verità? Pare che la Giunta se ne sia lavata le mani, facendosi scivolare addosso tutti i risvolti giudiziari sia civili che penali. Intanto Farmacap resta appesa a un filo, e così le sue attività, i suoi lavoratori, i suoi utenti. Nessuno in Campidoglio sembra intenzionato a sollevare il coperchio del vaso di Pandora. C’è qualcosa che non si deve sapere? o è solo sciatteria?

