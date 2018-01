Grasso, mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo

“Ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo”. Così il presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier di Liberi e Uguali, a Torino per l’inizio della campagna elettorale in Piemonte.

Ti potrebbero interessare anche: