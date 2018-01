Kabul, attacco all’hotel Intercontinental: «43 vittime»

Cresce ancora il bilancio dell’assedio all’hotel Intercontenintal di Kabul. Sarebbero almeno 43 i morti nell’attacco rivendicato dai talebani. Lo riferisce l’emittente afghana ToloNews, citando «una fonte credibile» della sicurezza. L’attacco si è concluso domenica mattina dopo più di 12 ore di resistenza da parte del commando armato. Già in precedenza, la tv locale aveva parlato di 18 morti, riferendo che al momento dell’attacco nell’albergo si stava svolgendo una festa di fidanzamento. Il bilancio è molto più alto di quello diffuso dalle autorità, che avevano riportato almeno sei morti fra i civili nell’albergo, tra cui cinque afgani e uno straniero, e sei feriti.

I talebani hanno rivendicato: in un tweet in inglese il portavoce Zabihullah Mujahid ha precisato che l’operazione è stata condotta da 5 mujaheddin e che nell’albergo era in corso un incontro fra responsabili militari stranieri e personalità del governo afghano.

Tutto ha inizio alle 21 ora locale di sabato, quando una cellula terroristica prende d’assalto l’hotel Intercontinental nella zona verde della capitale afghana sulla collina di Bagh-e Bala, già obiettivo in passato di altri attentati. L’albergo è frequentato da numerosi occidentali e dunque per questo strettamente sorvegliato.

Secondo una prima ricostruzione, un kamikaze si è fatto esplodere all’entrata consentendo ad almeno 3 uomini armati di entrare nell’edificio, iniziare a sparare sugli ospiti e a prendere degli ostaggi. I killer entrano probabilmente da una porta di servizio della cucina. Sul posto intervengono le forze speciali afghane che ore dopo verranno «affiancate da truppe straniere» secondo i media afghani (ma ore più tardi il portavoce della Nato Tom Gresback smentirà questa ipotesi). Secondo quanto riporta Tolo News le ambulanze non sono in grado per ore di raggiungere l’hotel e dalle immagini mostrate dall’emittente afghana una colonna di fumo nero si leva dall’hotel mentre gli ospiti dell’hotel cercano di calarsi dai balconi.

Nessun italiano risulterebbe essere nell’Hotel Intercontinental. Le immagini hanno mostrato un quadro drammatico: l’ultimo piano dell’hotel in fiamme mentre gli occupanti cercano di fuggire con le lenzuola legate tra loro. Un ospite dalla sua stanza ha detto all’agenzia Afp di aver sentito d’arma da fuoco «provenienti da qualche parte vicino al primo piano». Lo stesso testimone non è poi stato più raggiungibile. Altri hanno raccontato di aver visto i terroristi buttare le vittime giù dai balconi e di averli sentiti gridare «Allah u akbar».

Secondo un agente delle forze di sicurezza intervenute sul posto i terroristi erano armati con anche con Rpg (lancia razzi portatili anti carri armati, «rocket propelled grenade»). Successivamente un altro portavoce del ministero, Najb Danish ha specificato come i terroristi siano rimasti asserragliati all’ultimo piano, il sesto.

Grande confusione, insomma, con le forze speciali impiegate sul campo per oltre 12 ore. «Tutti e tre gli attentatori sono stati uccisi», ha riferito il portavoce del primo ministro Danish, anche se altre fonti hanno parlato di «quattro corpi degli attentatori trovati a terra». Almeno 153, tra cui 41 stranieri, sarebbero stati tratti in salvo.

L’attacco arriva all’indomani di un alert statunitense proprio sulla possibilità di attacchi negli hotel. Per il momento non ci sono rivendicazioni dell’attentato ma l’Afghanistan è da tempo nel mirino nell’Isis. Intanto un’indagine è stata avviata per capire come gli attentatori abbiano fatto ad aggirare le misure di sicurezza, affidate ad una compagnia privata due settimane prima.

L’ Intercontinental è un albergo 5 stelle situato nella zona ovest di Kabul ed è stato il primo hotel di lusso su stilemi occidentali costruito nella capitale afghana nel 1969. Ha 200 stanze ed ospita molti stranieri. Il 28 giugno 2011 l’attacco più sanguinoso – con modalità simili a quelle odierne – ad opera di talebani: fattisi strada con kamikaze almeno 9 uomini armati penetrarono nell’albergo aprendo il fuoco e prendendo ostaggi. Al termine di un assedio durato 5 ore, causarono la morte di 12 persone.

