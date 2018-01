MERTENS SI SBLOCCA E NAPOLI BATTE BESTIA NERA ATALANTA

Il Napoli sconfigge la sua ‘bestia nerà Atalanta e riparte col piede giusto dopo la sosta. Gli azzurri si impongono a Bergamo per 1-0, vendicano la sconfitta subita contro i bergamaschi in coppa Italia e si godono il ritorno al gol di Mertens dopo un digiuno di quasi tre mesi. L’Atalanta si conferma un cliente molto difficile per il Napoli soprattutto nel primo tempo. Gli azzurri riescono a rendersi pericolosi solo con un destro di Insigne (22′) che, complice una leggera deviazione, termina di poco sul fondo. Nella ripresa, invece, il Napoli aumenta i giri e al 54′ va vicino al gol con lo schema prediletto: cross di Insigne sul palo più lontano e incornata da due passi di Callejon respinta da Berisha, poi Mertens viene anticipato da Masiello al momento del tap-in. Il Napoli però spinge con più continuità, sfruttando anche il calo fisiologico dell’Atalanta, e al 65′ spezza l’equilibrio festeggiando anche il ritorno al gol di Mertens, ispirato da Callejon: lo spagnolo con l’esterno trova il corridoio giusto per il belga, che calcia di prima intenzione di destro e infila Berisha. La reazione dell’Atalanta non si fa attendere a lungo e al 72′ Reina si guadagna il voto volando a deviare in corner il sinistro insidioso dal limite di Cristante. Sarri rafforza il centrocampo mandando in campo il capitano Hamsik, non al top, al posto di un contrariato Insigne. Nel finale il Napoli prova a mettere in cassaforte i tre punti, prima con un tiro praticamente da centrocampo di Mertens (83′) che non trova lo specchio per un soffio e poi con un sinistro di Hamsik (85′) che non inquadra la porta da ottima posizione. Al 90’ è il neo entrato Rog a divorarsi un gol strozzando la conclusione a tu per tu con Berisha, poi nel recupero l’arbitro annulla per fuorigioco il raddoppio firmato da Hamsik. Ma al triplice fischio è festa grande fra gli azzurri, che consolidano il primo posto in classifica portandosi almeno fino a domani a +4 sulla Juventus.

