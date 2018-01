CALCIO MERCATO/ Dzeko va al Chelsea?

Dove finirà DZEKO? La trattativa fra Roima e Chelsea per il centravanti bosniaco è il fatto saliente di queste ore di calciomercato invernale. L’accordo sembra vicino ma il giocatore sta riflettendo e da Londra dicono che problemi legati al suo ingaggio potrebbero imporre una frenata. Per questo i Blues starebbero valutando l’ex interista ARNAUTOVIC, ora al West Ham, come alternativa. Sembra invece fatta per EMERSON PALMIERI, che lascerà Trigoria per andare in Premier, in cambio di una cifra oscillante fra i 22 e i 25 milioni di euro. Se andrà in porto anche l’affare Dzeko, la Roma cercherà un attaccante esterno, puntando su Schick e Defrel come attaccanti centrali. Ci sono stati contatti con l’entourage di DEULOFEU, ed è sempre attuale la pista STURRIDGE (che però piace anche all’Inter, specie se EDER andrà al Crystal Palace), ma il sogno di Di Francesco continua ad essere BERARDI: il problema è che il Sassuolo, come ha detto anche al Napoli per POLITANO, a gennaio non vende nessuno. In Inghilterra il Sun scrive che Mino Raiola vorrebbe portare BALOTELLI alla Juventus (farebbe il vice Higuain), mentre il Times riferisce che il Tottenham ha rifiutato un’offerta di 200 milioni di sterline, circa 227 milioni di euro che sarebbe nuovo record assoluto del mercato, per KANE. DE BRUYNE ha rinnovato fino al 2023 con il Man City. Suggestioni britanniche a parte, la dirigenza juventina punta a definire l’accordo con il Cagliari per BARELLA e HAN e con il Genoa per PELLEGRI. Piace anche CEBALLOS, poco utilizzato dal Real Madrid, ma il desiderio non tanto segreto di Allegri per la prossima stagione è il laziale MILINKOVIC SAVIC, ma Lotito adesso non ci sente e in estate chiederà un centinaio di milioni. AGUIRRE dell’Udinese è stato richiesto dal Palmeiras, mentre in entrata c’è ZAMPANO del Pescara, dove ha già lavorato con Oddo. LEMOS al Sassuolo è ufficiale: il difensore uruguayano lascia il Las Palmas dove i tifosi lo contestavano dopo alcune prestazioni negative. La Fiorentina avrebbe chiesto Bruno ZUCULINI al Verona, al Genoa sono arrivati CALLEGARI e MEDEIROS e ora Preziosi vorrebbe riprendersi HILJEMARK dal Panathinaikos. Il d.s del Napoli Giuntoli è invece a Lisbona per cercare di prendere GRIMALDO, esterno 22enne del Benfica. Su GIACCHERINI c’è sempre il Chievo, ma il giocatore attende di capire se l’interessamento dell’Atalanta è reale.

