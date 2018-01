Caserta, uccide la moglie e spara ai passanti: poi si spara in testa e muore



Scene da far west a Bellona, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni, Davide Mango, ha ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la strada con un fucile. Almeno 5 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, tra cui il comandante dei carabinieri. L’uomo si è barricato in casa e dopo diverse ore, poco prima dell’intervento delle teste di cuoio, si è suicidato sparandosi in testa. Pochi minuti dell’intervento delle teste di cuoio dei carabinieri, Davide Mango si è sparato alla testa suicidandosi.

– “Davide si è fermato con la sua auto davanti al bar nei pressi di casa sua, imbracciava un fucile; è entrato nel locale e ha sparato verso il barista rimasto ferito. Poi è uscito e ha sparato ad una donna, quindi è salito a casa e ha esploso diversi colpi contro la moglie. E’ uscito sul balcone sparando a chiunque gli capitasse sotto tiro”. Questa la testimonianza di Vincenzo, militante di Forza Nuova e amico di Mango.

Qualcuno riferisce di problemi con la moglie. Dal panificio vicino all’abitazione di Mango, la titolare dice di aver “udito numerosi spari e di aver abbassato le serrande per paura”.

Il padre di Davide Mango cercava di convincerlo – “Davide, Davide, basta”. Così il padre del 48enne Davide Mango ha tentato di convincere il figlio ad arrendersi. Mango avrebbe sparato una cinquantina di colpi usando un fucile da caccia e una pistola.

