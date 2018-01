Brasile: fallito il ricorso in Appello, Lula incandidabile alle presidenziali

– Inacio Lula da Silva non si potrà candidare alle prossime elezioni presidenziali. I tre magistrati che compongono l’ottava sezione del Tribunale federale della regione 4 a Porto Alegre (Rio Grande do Sul) hanno respinto il ricorso del leader del Partido dos Trabalhadores, il partito dei lavoratori, contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a 9 anni e 6 mesi. Sia il relatore João Pedro Gebran Neto, sia i giudici Leandro Paulsen e Luiz Dos Santos Laus, hanno sostenuto che le prove colte dall’accusa sono sufficienti per dimostrare sia il reato di corruzione passiva sia quello di riciclaggio di denaro. Il fatto che la Corte abbia deciso di respingere il ricorso e di chiedere addirittura una condanna più pesante (12 anni e 1 mese) di quella comminata in primo grado, fa cadere anche i residui di speranza per un’assoluzione piena del leader della sinistra brasiliana.

