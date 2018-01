Parisi chi? L’handicap del fattore tempo

Stefano Parisi, una sicurezza o una incognita per il centro destra? Il dubbio c’è, ed è un dubbio importante. Chi lo conosce nel Lazio? Chi lo conosce a Roma? E lui, cosa sa di Roma e dei suoi problemi, del Lazio e dei suoi problemi, della sanità laziale, che rappresenta da sola la fetta più importante dei problemi del governatore? Per un personaggio politico di sfondo, già general manager a Milano, già candidato sconfitto nella corsa a sindaco del capoluogo lombardo basta essere nato a Roma per farsi valere, per affermarsi in una corsa contro candidati mediocri ma conosciuti? E’ sicuramente bravo e competente, conosce a menadito le logiche della amministrazione pubblica, ma con tutto il rispetto un conto è gestire Milano un conto è digerire in fretta quel che c’è da sapere della Regione Lazio e trovare le ricette giuste per rimetterla in carreggiata. L’handicap della faccia sconosciuta è aggravata dal fatto che mancano cinque settimane per farla conoscere a sufficienza, per imporla sui media, nelle strade e nelle piazze, per costruirgli attorno una storia decente, un programma personalizzato, per dargli un appeal che oggi francamente non ha. Dunque il fattore tempo è l’handicap più grosso. E il più difficile da superare. Ma forse i responsabili dell’operazione si accontentano di averlo messo in pista superando e aggirando tutti gli ostacoli, a vincere ci pensi lui. Basterà l’onda grossa che sta scuotendo l’Italia e che porta avanti il centro destra? I piccoli potentati che governato fette consistenti di Lazio gli daranno una mano sul serio? Pare che alla fine a costringere tutti a convergere su Parisi sia stato Berlusconi, che con il manager ha un rapporto altalenante ma che ha dovuto alla fine rompere gli indugi. Meloni e Salvini hanno dovuto abbozzare. Pare anche che Parisi, leader di un partitino da condominio abbia fatto il prezioso, si sia fatto pregare, e in cambio abbia ottenuto per i suoi tre seggi in Parlamento. Forza Italia lo appoggerà sul serio? Gli uomini di Tajani pensano ai fatti loro e al potere nel Lazio Meridionale (con accordi sconcertanti, La Mussolini a Latina per liberare il posto in Europarlamento a Cusani, sindaco di Sperlonga con due processi in corso, impresentabile), nel Lazio settentrionale non si capisce bene chi possa spingere la candidatura della new entry. A Roma la situazione è complessa e difficile anche senza l’handicap del “Parisi chi?”. E non basta pensare a un Pd in remissione per nutrire speranze. Zingaretti non è il Pd, ha nei fatti il “suo” partito (costruito a suon di favori e di promesse) e in più può contare sull’appoggio dei duri e puri del Partito Democratico, degli eretici che fanno capo ora a Grasso ( contro il Pd in Lombardia, ma anti-centro destra a prescindere nel Lazio) e dei reduci di Sel. I grillini possono contare solo su una smarrita candidata Lombardi e sulla base dei militanti. Poi c’è l’incognita Pirozzi, che a tutt’oggi non ha manifestato alcuna intenzione di fare marcia indietro e di apparentarsi con il centro destra. Se i sondaggi non lo sopravvalutano sarà un handicap forse decisivo per Parisi. Se volevano rischiare di perdere il Lazio in questo modo potevano dirlo prima

Ti potrebbero interessare anche: