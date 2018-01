BUFFON E I 40 ANNI,’AVANTI SE RESTO UN PUNTO FERMO’

I festeggiamenti non saranno sfarzosi, ma il compleanno di Gianluigi Buffon entra di diritto tra i grandi eventi del calcio italiano. Il giusto tributo ad uno dei migliori portiere della storia, ad una carriera irripetibile. E, forse, non ancora arrivata ai titoli di coda. «Sono sempre stato considerato un punto fermo della mia squadra – è l’ultima risposta del portiere alla domanda sull’addio al calcio -. Fin quando sarà così, fin quando anche gli altri penseranno questo, ci si potrà venire incontro e andare avanti, altrimenti è giusto fermarsi». La frase del portiere alimenta i sogni di chi non vuol vederlo appendere i guantoni al chiodo. E pregusta il suo rientro in campo dall’infortunio. Che non sarà però domani sera, contro il Chievo, ma martedì in Coppa Italia. «Il riposo lo ha aiutato a riprendersi dalla batosta dei Mondiali, lo aspettiamo a braccia aperte», sottolinea mister Allegri, che sul suo ritiro ha le idee molto chiare. «Smettere fa parte della vita, dopo ci sono altri 40 anni per fare grandi cose», osserva l’allenatore bianconero, che dà un consiglio al suo capitano: «Fino a giugno deve pensare solo a fare il giocatore. A pensar tanto si divennota matti…». Nessuna forzatura, anche perché a Buffon «non sono mai piaciute». Quella vocina che dice di continuare, quel demone che spinge lo sportivo ad andare oltre, c’è. «Arrivando a una certa età si fa fatica ad essere sereni nell’autovalutazione – taglia corto Buffon -. Ho un rapporto e un’amicizia che mi legano ad Andrea Agnelli e a fine anno ci incontreremo e valuteremo insieme e serenamente». In attesa di rivedere il campo, domenica sera Buffon festeggerà a ‘Che tempo che fà. I tifosi, invece, avranno a disposizione una maglia celebrativa in edizione limitata: sarà prodotta in 1111 esemplari con uno speciale cofanetto

