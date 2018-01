Donna investita dalla metro: è stata spinta, un uomo ripreso mentre fugge

Una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso un uomo spingere la donna 47enne peruviana sui binari della metro alla stazione Eur Fermi a Roma. L’uomo si sarebbe poi allontanato tra la folla di passeggeri presenti in quel momento sulla banchina. Qualcuno l’avrebbe indicato come responsabile, ma l’uomo è riuscito a scappare. E sulla vicenda sono in corso indagini della squadra mobile di Roma. Da chiarire se si tratta del gesto di un folle o di una persona che conosceva la vittima, ancora ricoverata in gravi condizioni.

Gli agenti del commissariato Esposizione hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti in quel momento sulla banchina e acquisendo le registrazioni delle telecamere. La donna straniera, di circa 45 anni, probabilmente peruviana, è stata trasportata dal 118 in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo.

Dalle prime informazioni sembra che nell’investimento abbia subito l’amputazione di una mano e riportato diversi traumi. Sarebbe in sala operatoria. Sulla vicenda sono in corso indagini. Tra le ipotesi al vaglio che possa essere stata spinta da qualcuno. Per liberarla dalle lamiere sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

