ROGO IN OSPEDALE IN COREA DEL SUD, STRAGE CON 37 MORTI

L’ultimo bollettino diffuso in tarda serata ha inasprito la gravità dell’incendio scoppiato al mattino nel Sejong Hospital di Miryang, in Corea del Sud: 34 delle 37 vittime sono donne e più della metà del totale è costituita da anziani di 80 o più anni con difficoltà motorie. Un bilancio, unito ai 143 feriti di cui 7 molto gravi, che trasforma la tragedia nella peggiore in un decennio, quanto a vite umane perse. La National Fire Agency ha corretto il numero di morti apportando due revisioni al ribasso, prima a 39 e poi a 37, parlando di errori nel conteggio, in alcuni casi doppio. Le fiamme si sono diffuse al piano terra dell’edificio di sei piani, sprigionando molto rapidamente fumi tossici in tutta la struttura. C’erano circa 180 persone alle 7:30 circa (23:30 di giovedì in Italia) nell’ospedale, al momento dell’incendio: la polizia ha raccolto testimonianze secondo cui il focolaio è stato indicato nelle sale del pronto soccorso, al piano terra, in una stanza utilizzata dal personale paramedico per cambiarsi e per preparare il tè. L’ipotesi che ha preso quota alla fine di una lunga giornata è di un corto circuito come causa dell’incidente, anche se le indagini richiederanno tempo per chiarire l’accaduto. Le telecamere interne hanno registrato le anomalie nel pronto soccorso sette minuti prima che scattasse l’allarme alla locale stazione dei vigili del fuoco. Nelle immagini è apparsa poi una infermiera con un estintore prima che la visibilità saltasse. Le fiamme hanno invaso il piano terra, ma il fumo è finito al piano superiore provocando una strage: le morti sarebbero dovute ad asfissia e tra le vittime ci sono un dottore e due infermiere. Il presidente Moon Jae-in ha tenuto una riunione d’emergenza dell’unità di crisi per sollecitare l’adozione delle misure più urgenti per «ridurre le conseguenze negative alle alle persone colpite e per evitare ulteriori danni». Le immagini trasmesse dalle tv locali con maggiore insistenza hanno mostrato scene drammatiche e convulse dei soccorsi, tra decine di mezzi dispiegati e coi vigili del fuoco aiutati a loro volta, stremati dalla fatica e intossicati dai fumi tossici. Il premier Lee Nak-yon ha chiesto «la massima chiarezza» e disposto un’indagine immediata sull’accaduto. Visitando la sala operativa dei soccorsi istituita nel municipio di Miryang, Lee ha notato che «ci sono domande alle quali dare risposte, a partire da come danni così gravi siano maturati in così poco tempo. Dobbiamo offrire spiegazioni convincenti all’opinione pubblica in modo dettagliato e trasparente, determinando le responsabilità», ha riferito l’agenzia Yonhap. Lee ha offerto poi le sue scuse: il governo aveva promesso di prendere le misure necessarie per evitare il ripetersi dell’incendio che lo scorso mese, in una palestra di Jecheon, aveva ucciso 29 persone. Anche papa Francesco ha espresso «sincera solidarietà a tutte le persone colpite da questa tragedia», dicendosi «profondamente rattristato» in un messaggio inviato dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato. Il pontefice «prega in particolare per i defunti e per la guarigione dei feriti».

Ti potrebbero interessare anche: