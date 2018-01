SANREMO 2018- Baglioni rivela i primi ospiti stranieri, Sting e James Taylor

Comincia a svelarsi la lista dei big internazionali che saliranno sul palco dell’Ariston durante le cinque serate della 68esima edizione Festival di Sanremo (dal 6 al 10 febbraio su Rai1), scelti e invitati dal direttore artistico e ‘capitano’ Claudio Baglioni. Sono l’inglese Sting e il cantautore americano James Taylor ma la vera novità sarà la loro esibizione: entrambi renderanno omaggio alla canzone italiana, cosi come lo stesso Baglioni aveva anticipato durante la sua prima conferenza stampa su Sanremo, nella quale aveva dichiarato che tutti gli ospiti musicali del Festival avrebbero dato il loro contributo in tal senso. La performance di Sting prevede anche un brano con Shaggy per presentare l’album (di prossima uscita) scritto a quattro mani.

DUETTI OSPTII CONCORRENTI 4/A SERATA, PROCLAMATO ANCHE VINCITORE NUOVE PROPOSTE -Durante la serata di venerdì 9 febbraio, oltre a incoronare il vincitore delle Nuove Proposte, il Festival di Sanremo farà spazio ai duetti: i 20 Campioni in gara reinterpreteranno i propri brani con tanti ospiti d’eccezione, italiani e stranieri. Questi inomi degli artisti: Annalisa con Michele Bravi; Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré; Decibel con Midge Ure; Diodato e Roy Paci con Ghemon; Elio e le Storie Tese con Neri per Caso; Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi; Giovanni Caccamo con Arisa; Le Vibrazioni con Skin; Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi; Luca Barbarossa con Anna Foglietta; Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim; Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto; Nina Zilli con Sergio Cammariere; Noemi con Paola Turci; Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi; Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri; Red Canzian con Marco Masini; Renzo Rubino con Serena Rossi; Ron con Alice; The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti.

Ti potrebbero interessare anche: