Università della Tuscia sugli scudi, sette progetti finanziati con bandi regionali

di WANDA CHERUBINI-

L’università degli Studi della Tuscia è di nuovo sotto i riflettori per aver vinto ben sette progetti finanziati con bandi regionali su 11 presentati. Un successo importante, di cui si è parlato nel corso di una conferenza stampa con il Rettore Alessandro Ruggieri ed i direttori dei Dipartimenti che hanno realizzato i progetti risultati vincitori. “Si tratta – ha precisato il Rettore – di bandi regionali su tre misure: Aerospaziale, Life 2020 (salute e benessere) e Smart Building, ovvero l’edilizia sostenibile ed intelligente. I bandi sono stati pubblicati un anno fa ed i risultati sono usciti ora. L’assessorato allo Sviluppo economico regionale aveva individuato degli ambiti di sviluppo su cui caricare risorse, stimolando anche la partecipazione congiunta di imprese e filiere. Come università abbiamo lavorato con l’assessorato per individuare degli ambiti, partecipando a tutte e tre le misure, presentando 11 progetti, di cui sono risultati poi vincitori 7. Complessivamente – ha proseguito il Rettore – il sistema universitario laziale ha portato a casa complessivamente quasi 4 milioni di euro. Per la nostra università il risultato è eccellente, perchè prenderemo quasi 700 mila euro, cifra superiore a quella che andrà a Roma Tor Vergata, a Roma Tre ed a Cassino”. Nello specifico il finanziamento regionale è così distribuito: per l’Aerospazio 131 mila euro andranno al dipartimento Deim, 227 mila sempre al Deim per lo Smart Building e 398 mila per Life 2020. Al Dibaf andranno 158 mila euro per Life 2020, mentre al Dafne andranno sempre per Life 2020 304 mila euro. Infine al Deb, sempre per Life 2020, andranno 98 mila euro.

Il Rettore ha tenuto a precisare come questi progetti siano stati realizzati in collaborazione con le imprese, che sempre di più si rivolgono all’ateneo per essere più competitive sia sul mercato nazionale che internazionale. “Avevamo presentato anche un progetto di tracciabilità dei prodotti che pensavo fosse il più forte – ha aggiunto il Rettore – e che invece non ha vinto. Lo presenteremo di nuovo su altra misura e migliorandolo”.

I direttori dei Dipartimenti vincitori hanno, quindi, illustrato i loro progetti. Il prof. Giorgio Prantera del Deb ha spiegato come il progetto preveda la messa a punto di una crema solare che non sia composta di prodotti chimici, ma utilizzi come filtro un prodotto naturale, la lignina, prodotto non tossico ed ecosostenibile con tutte le capacità, però, dei prodotti di sintesi usati per questo scopo. Il progetto è il primo in Italia e vi ha partecipato anche uno spin-off dell’ateneo.

I progetti del Dafne sono stati, invece, illustrati dai prof. Casa e Danieli e riguardano l’Agricoltura di precisione Ora, ovvero l’introduzione di tecnologie di precisione in due sistemi importanti quali il noccioleto ed i castagneti sviluppando un sistema che possa integrare le informazioni provenienti da vari sistemi, come satelliti e sensori per regolare meglio ed in modo automatico l’irrigazione e la stessa fertilizzazione. Per i castagni il progetto si basa su tecnologie che usano i satelli, sensori e droni per monitorare il cinipide del castagno.

“Vogliamo offrire poi agli agricoltori laziali – ha spiegato il prof. Casa – un sistema economico e semplice per capire che cosa succede dentro un alveare con una serie di sensori che possono raccogliere una serie di informazioni. L’importanza del progetto sta anche nel fatto che potremmo disporre in un futuro prossimo di una rete di apiari intelligenti per avere anche informazioni sull’ambiente che li circonda”.

“In entrambi i casi – ha precisato il rettore Ruggieri – parliamo di un’agricoltura innovativa, di innovazione digitale su temi specifici puntuali. Questi progetti saranno anche linfa vitale per continuare a far crescere la ricerca del Dipartimento”.

Il prof. Stefano Ubertini del Deim ha, quindi, presentato altri tre progetti: il primo concernente la mobilità elettrica su piattaforma ottimizzata sostenibile innovativa ed energetica, che ha coinvolto le principali imprese del territorio. Il secondo progetto, “Horta”(Humidity Osservation by reflectometer techinique for agricolture) consiste nell’utilizzo di nanosatelliti per l’analisi dei dati sui territori. Infine, il terzo progetto, “Bes/t” (Building efficienty system by television) riguarda un sistema multiservizio per l’attivazione dei sistemi energetici con riferimento anche alla ricerca elettrica e la condivisione di infrastrutture di ricarica, per la razionalizzazione dei percorsi energetici e la stessa sicurezza.

Il Rettore, inoltre, ha parlato di una quarto progetto, riguardante l’uso della ceramica per le facciate dei palazzi, un progetto completamente alternativo della ceramica.

La parola, infine, è andata al prof. Antoine Arfouche del Dipaf che ha presentato il progetto riguardante la creazione di un sistema intelligente di gestione sostenibile dell’agricoltura agro-alimentare, sviluppando piattaforme importanti che possano aiutare gli agricoltori, applicando la ricerca anche per migliorare il genoma e fenoma delle piante per creare piante nuove.

“Abbiamo laorato su tre filiere – ha rimarcato il Rettore – La sostenibilità, l’applicazione digitale con uso di droni e satelliti e l’economia circolare. Lavoreremo anche su progetti europei.

Per quanto riguarda il Deb, il lavoro procede sul campo della ricerca biotecnologica in campo industriale e medico, tanto che sta nascendo una laurea magistrale in collaborazione col Dipaf sulle biotecnologie industriali e biomediche.

Per il Deim esiste un progetto europeo sull’economia circolare, che, in caso di approvazione da parte del Ministero, porterà anche ad una nuova laurea magistrale a Civitavecchia. Inoltre, il dipartimento sta lavorando sulle tecnologie ad idrogeno per un progetto europeo, mentre ci sono altri due progetti nel settore turistico per la valorizzare i beni culturali.

Per il Dibaf, il lavoro prosegue nell’ambito delle scienze economiche con nuovi progetti prestigiosi che permetteranno di formare una nuova generazione di bioimprenditori. Entro fine mese, inoltre, verrà presentato un altro progetto di economia circolare per formare gli studenti sulle biotecnologie circolari. Infine,un altro progetto riguarda l’agro-silvicultura che annovera tra i partner l’università di Parigi.

