Zingaretti batte tutti sul tempo. Ecco i suoi candidati

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e candidato alla Pisana del prossimo 4 marzo, ha presentato la “Lista Civica Zingaretti Presidente”, presso la sede del suo Comitato Elettorale di Via Cristoforo Colombo. I candidati provengono principalmente da 4 settori: scuola e cultura, università, amministratori locali e territori, sociosanitario. Capolista sarà Carlo Picozza, giornalista che da anni segue i temi legati alla sanità. Nella sezione scuola e cultura i candidati sono Salvatore Mazziotti (professore liceo Cavour), Paola Bisegna (ex preside Democrito), Giusi Greco (professoressa Convitto Nazionale), Marina Di Foggia (vicepreside Einaudi), Chiara Coltella (educatrice), Guido Bellachioma (giornalista musicale), Elisabetta Flumeri (presidente della European Writing Women Association). Per la università Chiara Tonelli (docente Architettura Roma Tre), Marina Righetti (direttrice del dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo de La Sapienza), Alessandra Zicari (ricercatrice La Sapienza), Florinda Nardi (professoressa a Tor Vergata di Letteratura Italiana per lo Spettacolo), Alessandra Battisti (avvocato, collabora con la cattedra di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato di Roma Tre). Ci sono poi alcuni consiglieri uscenti: Marta Bonafoni, Michele Baldi, Gino De Paolis, Gianluca Quadrana, Oscar Tortosa. E poi Leontina Ionescu (traduttrice Tribunale di Tivoli), Cinzia Romagnoli (impiegata e attivista III Municipio), Salvatore Tedone (artigiano e consigliere comunale Albano), Sandro Santilli (impiegato ed ex assessore Municipio VI), Emanuela Marino (associazione Host Roma e Lazio), Maria Luisa Agneni (archeologa, funzionario al Comune Monte Libretti), Giancarlo Germani (avvocato specializzato in diritto al lavoro e integrazione), Marta Toti (avvocato e presidente del Consiglio Comunale di Castel Gandolfo). Nel settore sociosanitario infine ci saranno Maurizio Zega (nel direttivo dell’Ordine degli infermieri di Roma), Stefano Canitano (specialista in Radiodiagnostica e Oncologia Medica), Nicola Cerabona, (medico di medicina generale), Aniello Crescenzo (operatore sociale e musicoterapeuta), Daniele Caldarelli (informatico, impegnato nell’associazionismo nella cooperazione sociale, nel sostegno legale e sociale ai disabili), Stefano Giannesi (presidente del ‘Forum ex articolo 26’, coordinamento difesa dei servizi di assistenza e riabilitazione alle persone disabili). Nel weekend i candidati della lista (50 in tutto il Lazio) e i volontari riempiranno le piazze della regione con 100 banchetti elettorali.

