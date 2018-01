Autobomba a Kabul: 17 morti e 110 feriti. I Talebani rivendicano

Sono almeno 17 le persone che hanno perso la vita e 110 quelle rimaste ferite in un attentato sferrato con un’autobomba in centro a Kabul, in Afghanistan. L’esplosione si è verificata vicino al vecchio edificio del ministero degli interni, in una zona dove si trovano gli uffici dell’Unione europea e di una agenzia di intelligence afghana. I talebani dell’Emirato islamico dell’Afghanistan hanno rivendicato l’attentato via Twitter dal portavoce del movimento, Zabihullah Mujahid. Nell’ultimo anno la capitale afgana è stata colpita più volte da attentati con esplosivi poi rivendicati dall’Isis e dai Talebani. Solo una settimana fa l’attentato con 43 morti all’Hotel Intercontinental e un attacco con 24 feriti all’ong Save the Children a Jalalabad.

