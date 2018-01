FI: CANGINI, DIRETTORE QN, CANDIDATO NELLE MARCHE

L’approdo di Cangini nelle Marcbe, dove dovrebbe essere capolista al Senato, e le candidature del vice presidente della Camera Simone Baldelli e del responsabile enti locali di Forza Italia nel proporzionale per Montecitorio, tagliano la strada al coordinatore regionale di Fi Remigio Ceroni, senatore uscente e esponente forzista ‘storicò. Coordinatore del partito dal 2003, è in Parlamento dal 2006, prima come deputato, poi come senatore.

