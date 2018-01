LATINA, PECULATO E TRUFFA: SOSPESO PRIMARIO NEUROCHIRURGIA

I Carabinieri del N.A.S. di Latina,nell’ambito di articolata attività investigativa, coordinata da Valerio De Luca,Sostituto Procuratore dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno notificato il provvedimento cautelare personale della «sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio» emesso dal G.I.P. del Tribunale, Giuseppe Cario,nei confronti di un primario f.f. dell’U.O.C. di Neurochirurgia di una struttura sanitaria di Latina. Nel provvedimento cautelare, il G.I.P. ha disposto l’allontanamento dall’attività lavorativa del sanitario, per un periodo di 12 mesi, al fine di impedire eventuali ingerenze nelle indagini o inquinamento delle fonti di prova. Le investigazioni, iniziate nel febbraio 2017,grazie anche al ricorso ad attività tecniche di intercettazione audio/video, hanno fatto emergere molteplici condotte illecite di natura penale (compatibili con le ipotesi di reato di peculato, truffa, abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio) che hanno riguardato, in primis, l’attività medica che il professionista svolgeva,in modo illecito, presso il Reparto di Neurochirurgia e presso altre strutture sanitarie private. Nello specifico,in violazione del contratto di esclusività che lo vincolava alla A.S.L. di Latina (per il quale percepiva un incremento stipendiale),effettuava visite specialistiche ed interventi presso studi medici privati (in Aprilia, San Felice Circeo e Nettuno). Sotto la lente degli investigatori, inoltre, è finito anche l’utilizzo irregolare e utilitaristico della struttura pubblica da parte del sanitario. La sua preferenza all’esercizio dell’attività operatoria libero professionale intramoenia (da cui discendeva un evidente vantaggio economico)è finita per andare a discapito dei pazienti inseriti nella pubblica lista di attesa ovvero di quelli ricoverati in reparto, la cui dimissione in tempi brevi poteva anche servire per far posto ai pazienti privati del sanitario. Il medesimo, inoltre,nella sua qualità di componente della commissione di un concorso pubblico per titoli ed esami in detto dall’A.S.L. di Latina (finalizzato alla formazione di una graduatoria di Dirigenti Medici a tempo determinato nella Disciplina di Neurochirurgia), aveva pianificato e poi attuato, unitamente a tre dei suoi collaboratori medici neurochirurghi, già in servizio presso lo stesso reparto, una particolare strategia finalizzata a favorirli nelle fasi concorsuali per la formazione della graduatoria finale, naturalmente a detrimento di altri concorrenti. In particolare, ha assunto significativo rilievo il fatto che il sanitario sia arrivato a fornire anticipatamente ai propri collaboratori le domande a cui i tre, nelle successive prove da sostenere, avrebbero dovuto rispondere. Continua incessante, dunque, l’impegno dei Carabinieri del N.A.S.:da sempre a tutela della salute e costantemente impegnati a corrispondere con adeguatezza alle tante sollecitazioni che provengono dai cittadini ed alle loro crescenti istanze di sicurezza sanitaria, certezza e correttezza delle pratiche mediche erogate dal S.S.N..

Ti potrebbero interessare anche: