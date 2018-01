Pd, Renzi: «Liste? Abbiamo scelto la migliore squadra per vincere»

«Siamo convinti di aver messo in lista la miglior squadra per vincere». Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, presentando le liste dei candidati dem.«Grazie al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, candidato a Roma 1e nelle circoscrizioni Marche e Catania. Grazie a tutti i ministri, specie a Marco Minniti che dovrà fare doppio lavoro: nell’uninominale a Pesaro e al proporzionale a Venezia e Salerno: questo dimostra che nel centro sud il Pd in prima linea in tema di sicurezza», ha detto il segretario Pd, cha ha continuato: «Con il ministro De Vincenti c’è stata un’incomprensione. Ci ha detto di no alla soluzione proposta. È evidente che ora vediamo se esiste spazio dopo le rinunce». Renzi ha quindi annunciato che Lucia Annibali sarà candidata «nel collegio di Parma, la città che la ha adottata, ed in alcuni multinominali».

«Francesca Barra correrà nella sua Matera, in vista dell’appuntamento della città capitale della Cultura. Una sfida difficile ma bella», mentre, ha detto Renzi, «Teresa Bellanova sarà candidata contro D’Alema nel suo collegio, spero che poi si chiamerà collegio di Bellanova. Teresa sarà candidata anche in altre realtà». Marco Rossi Doria è invece candidato a San Lorenzo, Napoli. E ancora: «Riccardo Illy si mette in gioco senza paracadute al Senato a Trieste», mentre «un grazie speciale a chi come Cesare Damiano correrà nel collegio di Terni, una delle realtà in cui maggiore è la difficoltà del mondo occupazionale e difficoltà legate alla tradizionale area di sinistra del partito. Non è il momento di polemiche, le liste sono ricche di buone candidature».

Una grande polemica sulla stampa, ha spiegato Renzi, «è stata quella su Roberto Giachetti: Roberto ha accettato la candidatura, Gianni Cuperlo ha espresso una valutazione diversa ma non c’è alcuna polemica nè ci sono discussioni».

«Le liste saranno presentate ufficialmente sul sito del Pd alle 21», ha annunciato il segretario dem.

