TRA NEW ENTRY E ESCLUSI ECCELLENTI,RENZI RIPENSA PD

Non sarà solo la minoranza a uscire ristretta dal tormentato e combattuto risiko delle candidature Pd. Se Andrea Orlando perde quasi la metà dei suoi fedelissimi e Michele Emiliano sconta qualche perdita, fuori dal Parlamento restano vecchie colonne ma anche qualche renziano di ferro. Entra, invece, qualche new entry della società civile e si annuncia anche qualche ritorno come Piero Fassino. Ecco l’in & l’out delle liste del Pd: MINISTRI: In campo c’è quasi tutto il governo uscente, tranne Anna Finocchiaro, Giuliano Poletti, Carlo Calenda (che non ha voluto candidarsi ma sarà in campo nella campagna elettorale) e i centristi Gianluca Galletti e Angelino Alfano. In prima linea il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che correrà per la Camera nel collegio uninominali Roma 1 e sarà candidato al proporzionale in Piemonte, Marche e Sicilia. Marco Minniti correrà a Pesaro; Pier Carlo Padoan a Siena; Andrea Orlando nella sua La Spezia; Roberta Pinotti a Genova; Graziano Delrio a Reggio Emilia; Dario Franceschini a Ferrara; Maurizio Martina a Milano; Marianna Madia a Roma; Valeria Fedeli e Beatrice Lorenzin in Toscana; Claudio De Vincenti in Campania. Maria Elena Boschi correrà a Bolzano, candidatura confermata nonostante la protesta di qualche esponente della Svp e i molti rumors di giornata che davano in forse la candidatura. ALLEATI: A nulla sembrano servite le proteste delle liste alleate. +Europa avrà 5 eletti, tra i quali Bonino, Magi e Della Vedova, Insieme ne avrà 3 (Nencini, Bonelli, Santagata) e 4 Civica Popolare con Pier Ferdinando Casini a Bologna, Gabriele Toccafondi e Sergio Pizzolante in Emilia e Beatrice Lorenzin per la quale non si sa se correrà in Toscana dopo proteste locali. MINORANZA: Andrea Orlando, che prese il 20 per cento al congresso, non accetta che la sua pattuglia sia ridotta a 15-16 parlamentari. Degli orlandiani sono a rischio l’ex ministro Cesare Damiano, Andrea Martella, il socialista Marco Di Lello mentre è riconfermato Gianni Cuperlo ma non dovrebbe esserlo Barbara Pollastrini. 6-7 i parlamentari certi di Michele Emiliano, come il presidente della commissione Bilancio Francesco Boccia. Scompare la corrente di Rosy Bindi, che da mesi ha annunciato l’addio alle Camere, rischia anche Beppe Fioroni mentre tra gli ex lettiani dovrebbe farcela in Sardegna, in quota Renato Soru, Francesco Sanna ma non Marco Meloni, che era entrato nell’area Orlando. A RISCHIO: Per convincere minoranze e alleati a «sacrificare» qualche parlamentare, Matteo Renzi sembra aver spiegato di essere costretto anche lui a perdere qualcuno dei suoi. Stamattina Roberto Giachetti ha spontaneamente rinunciato ad un posto sicuro nel proporzionale e si dice pronto a correre a Roma 10, mentre sono in bilico fino all’ultimo Ermete Realacci e renziani doc come David Ermini, Simona Malpezzi e Alessia Morani e l’economista Yoram Gutgeld. Dell’area Franceschini in forse il sottosegretario Pier Paolo Baretta e la vicepresidente della Camera Marina Sereni, che non vorrebbe ricandidarsi. Sembra essere caduto nel vuoto anche l’appello firmato da intellettuali e uomini di cultura per la ricandidatura di Luigi Manconi. NEW ENTRY: In una sfida che si annuncia molto difficile per il Pd, servono ‘portatori di votì e quindi entrerà alla Camera De Luca jr, Piero, mentre non si sa se la spunterà Franco Alfieri, assurto alle cronache nazionali per la «frittura di pesce» per portare voti al referendum. Nella pattuglia parlamentare del Pd ci saranno l’ex segretario Ds Piero Fassino, l’ex presidente del Friuli Riccardo Illy e il capogruppo dei Socialisti e democratici Gianni Pittella, campione di voti nella sua Basilicata. Renzi porta con sé in Parlamento una squadra di quarantenni composta dall’economista di Harvard Tommaso Nannicini, dall’intellettuale Giuliano Da Empoli, e dal giornalista Tommaso Cerno, che lascia la condirezione di Repubblica, il responsabile organizzazione del partito Andrea Rossi e il sindaco di Imola Daniele Manca. In ‘quotà società civile ci saranno poi il pediatra Paolo Siani a Napoli; l’ex segretaria dello Spi-Cgil Carla Cantone; Beppe Vacca, presidente dell’Istituto Gramsci; la scienziata Anna Grassellino; l’avvocatessa sfregiata dall’acido Lucia Annibali; l’avvocatessa milanese disabile Lisa Noja. Ci saranno anche tre professori: il rettore di Messina Pietro Navarra, l’ex rettore di Camerino Flavio Corradini e il rettore di Udine Alberto Felice De Toni.

