A CESENA DISGELO DI MAIO-GRILLO

In platea per assistere allo show del suo «padre politico» defilatosi dal cuore del M5S. Luigi Di Maio, questa sera a Cesena, sarà tra gli spettatori della seconda tappa del 2018 dello spettacolo «Fake» di Beppe Grillo, dopo la «prima» avvenuta ieri a Mestre. E non sarà un incontro come tutti gli altri, ma una prova di disgelo in un momento in cui, con il distacco del blog dell’ex comico dal Movimento, si accavallano le voci di un suo prossimo allontanamento. Di Maio arriva a Cesena a conclusione di una lunga tappa nell’ nell’Emilia-Romagna «rossa», tra coop e incontri pubblici: e allo storico elettorato della sinistra il leader M5S rivolge un appello preciso: «il Pd vi ha tradito, candidando qui gente di destra e paracadutata, ribellatevi». Per il capo politico del M5S si profila invece una domenica tutta dedicata ai candidati pentastellati, con la «seria scrematura» sulle liste che i vertici stanno ultimando in queste ore. «Se all’interno delle liste ci sono persone che non condividono i nostri valori o sono pronte a cambiare casacca le escludiamo», spiega Di Maio confermando come, sull’elenco dei vincitori delle parlamentarie la sua «tagliola» non si sia ancora arrestata. E, ad esempio, ecco spuntare in Piemonte una nuova modifica: via Marco Corfiati, al secondo posto dopo Laura Castelli al collegio Piemonte 1 e dentro Francesco Paolo Lauria, con conseguente rimescolamento delle posizioni. Sull’eliminazione di Gedorem Andreatta il M5S invece precisa che è stato lui a scegliere di ritirarsi. «È falso che gestiva l’hotel dei profughi, ricorrerà alle vie legali», sottolinea il Movimento. I dati delle parlamentarie, ovvero i clic presi dai candidati saranno diffusi lunedì, contestualmente alla presentazione dei candidati «esterni» per uninominali. E oggi, il M5S, svela uno dei suoi nomi di punta: Domenico Fioravanti, due volte oro nel nuoto alle Olimpiadi di Sidney, che scenderà in campo in Piemonte. Nelle altre regioni, invece, sembrerebbero pronti molti profili della società civile: dai testimoni di giustizia in Calabria – Gaetano Saffioti e Pino Masciari – a riferimenti dell’imprenditoria locale come Salvatore Caiata fino ad accademici come Lorenzo Fioramonti o Mauro Coltorti. «le nostre liste sono trasparenti, per il Pd che decide nelle segrete stanze è stata una nottataccia», è il contrattacco a Matteo Renzi che arriva dal M5S. Intanto, con l’avvicinarsi del 4 marzo, Di Maio incassa anche l’impegno elettorale di Roberto Fico. Il punto di riferimento dell’ala ortodossa è sceso in campo a Napoli, nel «suo» Vomero, con la campagna su scala condominiale «M5S a casa tua». E, negli ultimi giorni, è probabile, a questo punto, che anche Grillo ritorni sul palco. «Non può esistere il Movimento senza di lui, ci sentiamo continuamente e partecipa anche alla gestione delle liste», spiega Di Maio.

