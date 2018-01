APA A CHIESA S.SOFIA; «TACCIANO LE ARMI IN UCRAINA»

«Vi invito a fare una preghiera per la pace in Ucraina», ha detto papa Francesco davanti alla basilica di Santa Sofia, in Via Boccea a Roma, appena arrivato in visita, questo pomeriggio, alla comunità greco-cattolica ucraina, recitando poi un’Ave Maria con le centinaia di fedeli. E il tema della guerra, nel cuore dei tanti immigrati ucraini – una «guerra dimenticata dalla comunità internazionale», ha detto l’arcivescovo maggiore di Kiev Svjatoslav Shevchuk, mentre il Paese «da quattro anni subisce il flagello costante della aggressione russa che sta provocando in Europa una delle crisi umanitarie registratesi dalla fine della seconda guerra mondiale» – è poi tornato anche nel discorso del Pontefice. «Comprendo che, mentre siete qui, il cuore palpita per il vostro Paese, e palpita non solo di affetto, ma anche di angoscia, soprattutto per il flagello della guerra e per le difficoltà economiche», ha affermato Francesco. «Sono qui per dirvi che vi sono vicino: vicino col cuore, vicino con la preghiera, vicino quando celebro l’Eucaristia. Lì supplico il Principe della Pace perché tacciano le armi», ha aggiunto. «Gli chiedo anche che non abbiate più bisogno di compiere immani sacrifici per mantenere i vostri cari – ha detto -. Prego perché nei cuori di ciascuno non si spenga mai la speranza, ma si rinnovi il coraggio di andare avanti, di ricominciare sempre». Il Papa ha riservato «un pensiero riconoscente» alle tante ‘badantì ucraine del nostro Paese, «le tante donne, che nelle vostre comunità sono apostole di carità e di fede». «Siete preziose e portate in molte famiglie italiane l’annuncio di Dio nel migliore dei modi, quando con il vostro servizio vi prendete cura delle persone attraverso una presenza premurosa e non invadente», ha sottolineato. «Vi invito a considerare il vostro lavoro, faticoso e spesso poco appagante, non solo come un mestiere, ma come una missione – ha aggiunto -: siete i punti di riferimento nella vita di tanti anziani, le sorelle che fanno loro sentire di non essere soli. Portate il conforto e la tenerezza di Dio a chi, nella vita, si dispone a prepararsi all’incontro con lui. È un grande ministero di prossimità e di vicinanza, gradito a Dio, di cui vi ringrazio». «Il bene che queste donne fanno, qui a Roma e in Italia, curando i bambini come badanti, trasmettono la fede nelle famiglie, alcune volte tiepide nella fede – ha continuato ‘a bracciò -. Ma voi avere una fede coraggiosa. Le donne ucraine sono eroiche». «E voi che fate questo mestiere di badante degli anziani – ha aggiunto -, quando vanno all’aldilà forse li dimenticate, perché viene qualcun altro. Vi dimenticate i nomi, ma saranno loro ad aprirvi le porte del paradiso». Il Papa è sceso anche nella cripta per pregare sulla tomba del vescovo Stepan Chmil, che a Buenos Aires, lui dodicenne, era stato suo educatore nella scuola salesiana, insegnandogli «a servire la messa» e ad apprezzare «la bellezza della vostra liturgia». Francesco ha poi rivelato «un segreto»: cioè che ogni giorno comincia e finisce le sue giornate «in ucraino», perché saluta l’icona della Madonna della Tenerezza che a Baires gli regalò proprio Shevchuk e che ha voluto farsi portare in camera. Oggi all’Angelus, insieme ai ragazzi Acr della ‘Carovana della Pacè dopo che stamane ha celebrato la messa a Santa Maria Maggiore, Francesco ha fatto un appello dopo le ultime terribili stragi a Kabul, quella di ieri «con più di 100 morti e numerosi feriti»: «Fino a quando il popolo afghano dovrà sopportare questa disumana violenza? Preghiamo in silenzio per tutte le vittime e per le loro famiglie; e preghiamo per quanti, in quel Paese, continuano a lavorare per costruire la pace».

