ATALANTA PADRONA , 3-0 AL SASSUOLO

Una vittoria che non ammette repliche quella dell’Atalanta sul campo del Sassuolo. Il Mapei Stadium continua a confermarsi terreno amico per Gasperini – lì l’Atalanta ha costruito nelle gara casalinghe l’accesso ai 16/i di Europa League – e la quarta vittoria esterna consecutiva (non accadeva dal 1991) è una nuova iniezione di fiducia anche in vista del match di Coppa Italia di martedì con la Juve. Troppo rinunciatario e pasticcione il Sassuolo che invece sul terreno di casa combina sempre poco, ma soprattutto segna con il contagocce. Un campanello d’allarme per Iachini, che ha portato a casa solo due punti nelle ultime quattro. Iachini ripropone Politano titolare, senza badare alle voci insistenti che danno l’esterno intenzionato a lasciare i neroverdi per il Napoli. Gasperini lascia a riposo Berisha, Caldara e Gomez e decide invece di piazzare davanti a tutti Cornelius, con Petagna e Cristante di spalla. Difesa a tre per l’Atalanta con Toloi, Masiello e Palomino. C’è subito una occasione per gli ospiti al 6′ con Ilicic che la mette in mezzo, Cornelius a due passi dalla porta spedisce la palla sul fondo. Insiste l’Atalanta all’11’ con Freuler ancora per Cornelius che di testa inquadra la porta, ma ci pensa Acerbi a liberare quasi sulla linea. Ancora pericolosa la formazione di Gasperini al 21′: Ilicic impegna Consigli che blocca a terra. Alla mezz’ora il meritato vantaggio ospite: un’uscita a vuoto di Consigli favorisce il colpo di testa di Masiello, arrivato dalle retrovie sulla punizione di Ilicic. Il Sassuolo fatica a giocare la palla ed è costretto spesso sulla difensiva. Al 35′ Politano crossa dalla sinistra per Missiroli che chiede il rigore per una presunta trattenuta ai suoi danni. Valeri dice che è tutto regolare dopo il silent check del Var. Ad inizio ripresa un Sassuolo più deciso crea subito i presupposti per pareggiare. Non è fortunato Politano il cui tiro a giro di sinistro spedisce la palla sul palo. Al 19′ è annullato dal Var il raddoppio di Cristante, dopo la convalida di Valeri, per fuori gioco di Petagna. Scampato il pericolo il Sassuolo però non ha le risorse per cercare il paregggio. Ci va vicino Matri al 30′ con un colpo di tacco che non sorprende però Gollini. Qualche timida iniziativa di Berardi illude, ma è l’Atalanta a segnare. Al 38′ Castagne appoggia su Cristante che nel cuore dell’area gira di destro superando Consigli. Sassuolo in ginocchio e l’Atalanta trova anche la strada per la terza rete con Freuler. Prima Valeri annulla poi, dopo aver consultato il Var, convalida la rete. In pieno recupero il secondo giallo a Goldaniga che lascia i modenesi in dieci.

