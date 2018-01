CARNEVALE VENEZIA: CALCA TURISTI, SI PENSA INGRESSI LIMITATI

Venezia pensa al ‘numero chiusò nelle zone più delicate del centro storico, come Piazza San Marco, nei giorni in cui il Carnevale 2018 entrerà nel vivo (da domenica 4 febbraio). La prima giornata di ieri, con la ‘Festa Venezià sull’acqua nel popolare sestiere di Cannaregio, tra luci e funanboli, ha già fatto il ‘bottò, con code nelle calli e calca al punto che solo 11mila visitatori hanno potuto assistere allo show. Gli altri, si parla di quasi 20mila turisti, sono rimasti fuori, con l’accesso alle rive zeppe di folla controllato dai vigili urbani e dalle forze dell’ordine. A ridosso del sestiere è stato però un mezzo caos, con i residenti costretti a mostrare i documenti d’identità ai varchi per arrivare a casa. Per questo la macchina della sicurezza sta pensando a contromisure «significative», ha spiegato il Prefetto carlo Boffi, specie in vista del volo dell’Angelo a San Marco, domenica il 4 febbraio, che darà il via ufficiale alla festa. È probabile che il volo dell’Angelo sia anticipato di un’ora, rispetto alla tradizione del mezzogiorno. Questo per togliere pressione alla piazza nella quale, in virtù del decreto Minniti sui grandi eventi, entreranno non più di 25mila persone. Allo stesso modo, per evitare che il grosso dei visitatori si concentri in area marciana, si stanno organizzando una serie di spettacoli, in linea con il tema del Circo felliniano, distribuiti su gran parte del centro storico. Questo per evitare la calca vista ieri a ridosso del rio di Cannaregio, e far in modo che anche chi non potrà arrivare nell’area marciana non rimanga a bocca asciutta.

Ti potrebbero interessare anche: