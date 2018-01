MERCATO: JUVE SU DARMIAN, PELLEGRI SBARCA A MONACO

La Juventus ha un nuovo obiettivo di mercato: è Matteo DARMIAN, terzino del Manchester United e della Nazionale, già nel mirino della Roma. Secondo il Sun, il club bianconero vorrebbe mettere fin da subito le mani sul giocatore, che arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto. Il giornale rivela anche il via libera da parte di Josè Mourinho. Pietro PELLEGRI è un altro nome caldo, che fa gola a tanti club. A mettere le mani sul cartellino del bomber tascabile di 17 anni è stato però il Monaco. Bruciata sul filo di lana la Juve, con un’offerta complessiva di una trentina di milioni (21 subito, 10 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita). Per il giocatore, oggi a Montecarlo per le visite mediche, è pronto un ingaggio di un milione a stagione. Resta in bilico, invece, il futuro di Matteo POLITANO: l’esterno d’attacco – secondo l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali – ha manifestato il desiderio di raggiungere Sarri a Napoli. Il club partenopeo, pertanto, è favorito sulla Juventus nella corsa all’acquisizione del cartellino del giocatore: Allegri, con Politano, sognava di sostituire l’infortunato CUADRADO. La Roma spera di trattenere DZEKO e smuove le acque: ci sarebbero pronti 25 milioni per Simone VERDI del Bologna, che ha appena rifiutato il Napoli, ma sarebbe pronto a vestire la maglia giallorossa dall’estate prossima. Erik LAMELA, ex Roma, cerca di allontanare le voci legate a un possibile addio al Tottenham: su di lui c’era l’Inter. I dirigenti della Juve non stanno mai con le mani in mano e si guardano intorno, nell’attesa magari di qualche colpo a sorpresa: l’ultimo nome nel taccuino di Marotta è quello del belga Yannick CARRASCO, che gioca nell’Atletico Madrid che, negli ultimi tempi, non riesce a trovare spazio nello scacchiere di Simeone. Gerard PIQUÈ e Jordi ALBA, difensori del Barcellona, sono pronti al rinnovo. Il terzino francese Digne lascerà invece il club blaugrana al termine della stagione. Altre voci, infine, sui possibili obiettivi del Real Madrid che, come conferma il Daily mail, è disposto a fare follie per il portiere David DE GEA (Manchester United) e il fantasista Eden HAZARD (Chelsea). Pronto l’assalto anche al superbomber del Tottenham, Harry KANE.

Ti potrebbero interessare anche: