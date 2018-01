PIRATI STRADA:UCCIDE ANZIANO E FUGGE,ARRESTATO A MILANO

Un anziano travolto a Milano da un pirata della strada ubriaco e senza patente, due uomini uccisi nel Salernitano da uno scontro frontale in autostrada, un bimbo di 4 anni morto in un incidente nel Bresciano e due giovani morti in scooter a Catania. Continua ad allungarsi la scia di sangue sulle strade italiane, che nel solo 2017 ha contato 1.656 persone decedute. L’incidente che ha tolto la vita a Sandro Orlandi, milanese di 88 anni, è avvenuto ieri sera in via Michelino da Besozzo. Intorno alle 20, un 45enne incensurato ha investito l’anziano sbalzandolo per 22 metri sulla strada ed è poi fuggito dal luogo dell’impatto, senza prestare soccorso e andando a sbattere contro due veicoli fermi. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia locale di Milano e arrestato per omicidio stradale nella sua abitazione. Dagli esami preliminari effettuati, è emerso che il pirata della strada aveva un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti per la guida. L’uomo, che guidava con la patente sospesa e senza assicurazione, è stato denunciato dalla Polizia locale anche perché si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, tanto che è stato necessario disporre un prelievo ematico coattivo. L’auto con cui ha investito l’anziano (una Bmw visibilmente danneggiata dall’impatto) era ancora parcheggiata nel cortile di casa. Due uomini sono invece morti in uno scontro frontale avvenuto sulla corsia nord dell’A2, l’autostrada del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in direzione nord. A perdere la vita, un 25enne di Salerno che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno e un 68enne di Battipaglia. Le due autovetture si sono scontrate frontalmente: questo significa che una delle auto procedeva contromano. Due giovani di 22 e 19 anni che erano in sella a uno scooter hanno perso la vita la notte scorsa a Catania, nello storico rione San Cristoforo. Le cause dello schianto non sono ancora chiare. Infine, un bambino di quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia. Il bambino era a bordo dell’auto guidata dal padre, 30 anni, rimasto illeso. A bordo della vettura c’era anche la compagna ventenne dell’uomo che è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. L’auto è uscita di strada all’ingresso di una galleria.

Ti potrebbero interessare anche: